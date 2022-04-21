23歲女模為減肥患厭食症兼停經　增磅變健康後試鏡卻被嫌肥超崩潰

「瘦即是美」已經開始過時，現時不少人都開始追求健康的體態，不過模特兒行業似乎仍未追得上潮流的腳步。現年23歲的美國模特兒Anna Gantt，早前在社交網站拍片哭訴她曾經追求瘦削身形減至0號尺碼，卻因為嚴重到停經而花了五年時間調理身體，近日終於變回健康身型的Anna，卻去電影試鏡時被導演嫌棄太肥兼表示「我們希望看到你的骨頭」，令她幾年來重拾的信心一秒崩塌。



Anna表示以前為求達到骨感身形花很大的苦功減肥，2014年的時候一直都維持着0號身形。（Instagram：@annavgantt）

身高177.8cm的Anna在影片中表示，自己自16歲開始踏入模特兒界，將其他希望成為模特兒的少女一樣為求達到骨感身形花很大的苦功減肥，2014年的時候一直都維持着0號身形，卻因此患上了厭食症，更嚴重到停經。於是Anna花了五年的時間增磅變得更加健康，體重增加了5.8KG，穿衣尺寸亦去到4號。她表示現時的健康身形令她更加有自信：「我終於不再是骷髏骨！」

現時的Anna穿衣尺寸去到4號，健康了很多。（Instagram：@ annavgantt）

Anna呼籲所有女孩子不要再盲目追求骨感的瘦。（Instagram：@annavgantt）

然而，最近卻因為她參加一個電影試鏡時被導演批評看不到骨頭而要求她在開拍前再減肥，此番說話令曾經健康亮起紅燈的Anna非常難受，令她決定要拍片揭露這個行業的陰暗面。她在鏡頭前掀起上衣露出平坦的肚子，並一邊崩潰大哭說道：「我還是很瘦，而且很健康！去他X的模特、去他X的時尚界！」她又呼籲所有女孩子不要再盲目追求骨感的瘦：「我不希望這種細尺碼就是標準。住在這個城市，會令你感到很自卑，令你覺得自己永不夠好，令你覺得必須用不健康的生活方式才能達到目標。」

Anna對於導演的批評感到非常受傷。（TikTok：@annavgantt ）

Anna最近公開自己的身形資料。（Instagram：@annavgantt）

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