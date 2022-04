20年前不雅影片被6歲兒子滑手機點中　Kim Kardashian即崩潰痛哭

身家達10億美元的美國名媛Kim Kardashian去年宣布與第三任丈夫Kanye West離婚後,火速與年輕13歲的諧星Pete Davidson展開新戀情,兩人更周不時在社交網站放閃,甜蜜模樣羨煞旁人。不過,Kim和前夫所生的6歲兒子Saint早前在用平板電腦上網時,卻因為不慎點擊到Kim的不雅影片而令她當場崩潰,令她表示無論如何都要不惜一切代價處理這件事。



名媛Kim Kardashian與Kanye West於去年離婚。(Instagram:@kimkardashian)

Kim因推出真人騷《Keeping Up with the Kardashians》而聲名大噪,但其實在她成名之前,她與前男友Ray J於2002年拍攝的不雅影片於2007被娛樂公司發行成三級電影《Kim Kardashian, Superstar》引起外界轟動。當年她在電影上映之前曾經控訴發行的電影公司Vivid Entertainment侵犯私隱,並最終以500萬美金達成和解。

Kim Kardashian前男友Ray J於2002年拍攝的不雅影片於2007被娛樂公司發行成三級電影《Kim Kardashian, Superstar》引起外界轟動。(Getty Images)

Kim Kardashian發現兒子正在看早年自己與前男友的不雅影片,立即取走平板電腦。(YouTube「extratv」影片截圖)

早前Kim與家人參加真人騷《The Kardashians》時,她的兒子Saint用平板電腦上網不慎按到誘餌式廣告而很多有關Kim的影片,他隨即拿着平板電腦找媽媽,Kim接過來才發現兒子看到的是自己三級電影的廣告,令她當場生氣兼崩潰,不但打電話給前夫哭訴,又馬上在家人面前打電話給私人律師,表明不希望再見到影片在網上流傳:「如果我兒子年紀更大一點並有閱讀能力的話,我會感到非常尷尬。」

她一邊哭一邊跟律師說,不論付出什麼代價都要把這條影片刪除下架,她曾對外表示幾乎99%非常肯定當時沒有與Ray J拍過其他不雅影片,1%的可能性就是兩人當時在不知情的情況下被偷拍,她更於2018年對外宣稱她拍攝當時服用了搖頭丸,並坦言這條影片這個是她心中最大的錯誤。

Kim Kardashian表示會用盡所有方法將不雅影片刪除。(IG@kimkardashian)

