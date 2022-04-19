62歲蔣麗萍淡出娛樂圈多年　四子女全是學霸享盡兒女福

曾於八十年代在歌影視發展順利的女歌手蔣麗萍，於出道七年後突然退出娛樂圈兼與當時律師男友陸志明結婚，並轉行往商界發展。現時已經62歲的她近年開始復出上電視，又經常在社交網站分享近況，原來她的子女現時已經個個仔大女大，而且原來位位都是學霸，非常厲害。



蔣麗萍積極更新社交網站分享近況。（VCG）

蔣麗萍曾於八十年代在歌影視發展得很順利。（網上圖片）

蔣麗萍早前積極更新社交網站分享近況，其中一名兒子於中大法律系博士畢業，不但是超強學霸，更非常孝順，在農曆新年期間陪父母行山；至於另一個兒子則早已成家立室，與外籍太太在台灣定居；至於細女Chloe則在美國著名學府紐約大學畢業，近日已回港工作，又經常兩母女齊齊出席名牌時裝派對，十足一對孖公仔一樣。

的子女現時已經個個仔大女大，而且原來位位都是學霸的子女現時已經個個仔大女大，而且原來位位都是學霸。（蔣麗萍IG）

蔣麗萍的兒子於中大法律系博士畢業，是超強學霸。（蔣麗萍IG）

蔣麗萍的細女Chloe則在美國著名學府紐約大學畢業。（蔣麗萍IG）

蔣麗萍於1983年歌手出道，一直發展得順風順水，其歌曲加電影《我為你狂》及劇集《香江花月夜》更成為經典。直到1987年突然淡出娛樂圈兼成家立室，之後更轉行做地產，更一度於金融風暴時險要申請破產：「當時投資超過自己能力都不自覺，人人都話我有個企業家爸爸，叫我搵佢幫手，我爸爸太叻，佢係做生意嘅，計數好精靈，叫我還唔到錢就賤價賣出，佢唔肯借錢畀我度過難關，佢認為借錢畀我如倒錢落鹹水海。薑係老嘅辣，好在聽佢話蝕讓出去，感恩最終唔使申請破產。」現時蔣麗萍全力投入慈善工作回饋社會，她於2013年開始創辦慈善基金，幫助內地農村嘅『留守兒童』，亦為香港學生提供基金服務。

蔣麗萍是立法會議員蔣麗芸的妹妹。（網上圖片）

蔣麗萍是震雄集團創辦人蔣震的三女兒，其家族非常大一共七位兄弟姊妹，立法會議員蔣麗芸更是蔣麗萍的二家姐。由於蔣家家族人口眾多，子孫人數都非常多，蔣麗萍早前在爸爸離世後在一個福音機構的訪問中分享整個家族的大合照，熱鬧非常。

蔣氏家族人口眾多，子孫人數都非常多。（YouTube：創世電視）

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