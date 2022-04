《Chill Club推介榜 年度推介21/22》於今晚(24/4)晚上8時,於九展Star Hall頒發今屆樂壇第三張成績表。開場由多位歌手演唱揭開序幕,有Edan(呂爵安)@MIRROR唱出《E先生 連環不幸事件》、衛蘭唱出《It's OK To Be Sad》、馮允謙唱出《思念即地獄》、姜濤@MIRROR唱出《Master Class》、林奕匡唱出《關於愛的碎念》、C AllStar唱出《留下來的人》、泳兒唱出《荊棘海》、AGA唱出《CityPop》和MIRROR唱出《BOSS》。當中MIRROR一登場就引起全場歌迷歡呼,炒起氣氛!

