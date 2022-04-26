汪小菲與大S離婚不到半年突宣布喜訊　網民一睇驚呼：真的愛女兒

汪小菲和大S（徐熙媛）去（2021）年11月正式離婚，隨著女方再嫁韓團「酷龍」成員具俊曄，每次開直播或更新抖音，一舉一動都成為外界關注焦點。而離婚不到半年，他近來在抖音宣布喜訊，特別的巧思，引發熱議。



24號是汪小菲和大S女兒小玥兒8歲生日，他沒有特地發文為女兒慶生，但被網友發現他在抖音更新的影片藏滿對女兒的愛。該影片中，汪小菲親自宣布喜訊，繼先前經營的自家餐飲品牌「麻六記」後，又開設粵菜品牌「粵洱堂」。

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汪小菲用鏡頭帶領粉絲一探餐廳特色，他說，該餐廳主打港式粵菜，裝潢風格則以復古為主，並開心介紹店裡的招牌菜，讓粉絲紛紛讚嘆，「汪小菲完全繼承了媽媽的這種創業精神，踏實肯幹，用心，祝生意興隆，財源滾滾」、「我覺得你家開的餐館裝修都很有調調，很有品」、「有機會一定去吃」。

另有眼利網友發現，該品牌名稱「粵洱堂」恰巧諧音就是女兒的小名「玥兒」，讓粉絲驚呼，「真的很愛你女兒」、「粵洱堂，玥兒糖」、「這名字以小玥兒的名字取的吧」，看來汪小菲除了當年以大S名字開設S Hotel外，以摯愛取名開店的習慣仍未改變。

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