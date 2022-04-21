內地男星楊洋被傳違反封城管制「逃離上海」被遣返 微博咁回應
撰文：聯合新聞網
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內地男神楊洋的新劇《我的人間煙火》於蘇州拍攝，但陸網一度傳出楊洋因上海封城受困當地，無法到蘇州進行拍攝，所以該劇延到4月底才開拍，18日又爆出楊洋疑似違反封城管制逃離上海，但被遣返，引起熱議。
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楊洋工作室則於19日晚間發出聲明闢謠，表示楊洋早於上海封城之前，3月初時就前往蘇州，進組為新戲做準備，之後則隨劇組轉往其他城市，期間一切都配合防疫政策，網傳「違反防疫規定」、「被遣返」皆為不實言論。
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