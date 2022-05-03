何嘉莉做足防疫"洗手洗到爛"全家仍確診 3歲女發高燒更出現幻覺
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
新冠肺炎疫情全球延燒，曾到何嘉莉日前透露一家5口接連確診，而3歲女兒確診時還連續高燒三天出現幻覺，讓她相當心疼。
據報導，何嘉莉談起疫情不禁感慨全家確診讓她壓力沉重，自認有潔癖的她認為守得很好，豈料全家5口接連確診，而確診這段期間全家人則是每天戴著口罩：「洗手洗到爛」。
【圖輯】點圖放大看更多何嘉莉近照👇👇👇
+4
不過最讓她心疼的卻是3歲女兒確診，當時3歲女兒發高燒連續3天，最後甚至出現幻覺，發燒時還做夢說看到房間有怪獸，而睡在床上時則說自己快跌倒要她扶住，她聽完相當害怕，幸好如今已康復。
報導中指出，何嘉莉表示全家人染疫長達半個月，當時一度情緒低落，全靠著畫畫、服裝抒發心情。她更坦言2022年至今只出門吃過一次晚餐，雖然疫情嚴峻仍會保持積極態度面對。
【同場加映】何嘉莉近年於ViuTV《Chill Club》的演出片段👇👇👇
容祖兒何嘉莉相隔多年再同框 英皇小花RE U喚回憶何嘉莉視前夫為家人 再婚悟婚姻為終身學習：慶幸身邊人比我好學何嘉莉廿多年後翻唱《兩種人》 MV玩BL：愛係冇分種族界限潮流日常│何嘉莉基本款襯出不同風格親子裝 教你做至型潮媽張栢芝容祖兒同期女星 穿搭品味比併 何嘉莉CELINE造型耳目一新何嘉莉兩隻14歲愛犬四個月內先後離世 傷心欲絕：我的心都碎了
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】