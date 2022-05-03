何嘉莉做足防疫"洗手洗到爛"全家仍確診　3歲女發高燒更出現幻覺

撰文：聯合新聞網
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新冠肺炎疫情全球延燒，曾到何嘉莉日前透露一家5口接連確診，而3歲女兒確診時還連續高燒三天出現幻覺，讓她相當心疼。

據報導，何嘉莉談起疫情不禁感慨全家確診讓她壓力沉重，自認有潔癖的她認為守得很好，豈料全家5口接連確診，而確診這段期間全家人則是每天戴著口罩：「洗手洗到爛」。

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不過最讓她心疼的卻是3歲女兒確診，當時3歲女兒發高燒連續3天，最後甚至出現幻覺，發燒時還做夢說看到房間有怪獸，而睡在床上時則說自己快跌倒要她扶住，她聽完相當害怕，幸好如今已康復。

報導中指出，何嘉莉表示全家人染疫長達半個月，當時一度情緒低落，全靠著畫畫、服裝抒發心情。她更坦言2022年至今只出門吃過一次晚餐，雖然疫情嚴峻仍會保持積極態度面對。

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