何嘉莉兩隻14歲愛犬四個月內先後離世　傷心欲絕：我的心都碎了

撰文：洪曉璇
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何嘉莉一向係狗痴，小朋友同愛犬打成一片。（IG：@lillianho________）
何嘉莉一向愛狗如命，三個小朋友同愛犬都相處得好好，但呢日傳來不幸消息，Lillian兩隻14歲愛犬，先後喺四個月內離世，令佢相心欲絕：「你 突然的走了。自從4個月前Chocoo的離開，我也能預計到你離開我的日子應該也不遠了。你們從小相依相伴從不分離，一下子沒有了好兄弟一定非常寂寞。發生的太過突然，還沒有好好跟你説再見，看著你很久才回過神來，我的心都碎了。我其實應該知道你撐不到那麼久，應該一直陪伴在你身邊，謝謝你和我的14年。」
何嘉莉2隻愛犬4個月內先後離世。（IG：@lillianho________）
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何嘉莉留言全文：
你 突然的走了🥀
自從4個月前Chocoo的離開
我也能預計到你離開我的日子
應該也不遠了
你們從小相依相伴
從不分離
一下子沒有了好兄弟
一定非常寂寞
上星期帶你去洗澡
回來後你就突然開始不願走路
然後更不願吃東西
我們已經心知不妙
今天下午看著你在牀上還有點動靜
沒想到晚上餵你吃飯時
發現你已經悄悄的走了💔
本來打算明天帶你去看醫生
發生的太過突然
還沒有好好跟你説再見
看著你 很久才回過神來
我的心都碎了
我其實應該知道
你撐不到那麼久
應該一直陪伴在你身邊😣
謝謝你和我的14年
這星期你真的瘦了很多很多
希望你在天父身邊
可以多吃一點
你們兄弟相聚
一起做隻肥肥白白的快樂狗狗
I love you 🤍 We love you