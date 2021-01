何嘉莉兩隻14歲愛犬四個月內先後離世　傷心欲絕：我的心都碎了

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-01-19 11:28

何嘉莉一向係狗痴,小朋友同愛犬打成一片。(IG:@lillianho________)

何嘉莉一向愛狗如命,三個小朋友同愛犬都相處得好好,但呢日傳來不幸消息,Lillian兩隻14歲愛犬,先後喺四個月內離世,令佢相心欲絕:「你 突然的走了。自從4個月前Chocoo的離開,我也能預計到你離開我的日子應該也不遠了。你們從小相依相伴從不分離,一下子沒有了好兄弟一定非常寂寞。發生的太過突然,還沒有好好跟你説再見,看著你很久才回過神來,我的心都碎了。我其實應該知道你撐不到那麼久,應該一直陪伴在你身邊,謝謝你和我的14年。」

何嘉莉2隻愛犬4個月內先後離世。(IG:@lillianho________)

+ 9 + 9 + 9

何嘉莉留言全文:

你 突然的走了🥀

自從4個月前Chocoo的離開

我也能預計到你離開我的日子

應該也不遠了

你們從小相依相伴

從不分離

一下子沒有了好兄弟

一定非常寂寞

上星期帶你去洗澡

回來後你就突然開始不願走路

然後更不願吃東西

我們已經心知不妙

今天下午看著你在牀上還有點動靜

沒想到晚上餵你吃飯時

發現你已經悄悄的走了💔

本來打算明天帶你去看醫生

發生的太過突然

還沒有好好跟你説再見

看著你 很久才回過神來

我的心都碎了

我其實應該知道

你撐不到那麼久

應該一直陪伴在你身邊😣

謝謝你和我的14年

這星期你真的瘦了很多很多

希望你在天父身邊

可以多吃一點

你們兄弟相聚

一起做隻肥肥白白的快樂狗狗

I love you 🤍 We love you