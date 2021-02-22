撰文： 林芷欣 最後更新日期： 2021-02-22 19:57

【乘風破浪的姐姐（第2季）】張栢芝、容祖兒近日一同參演《乘風破浪的姐姐》第2季，二人分別成為話題，如張栢芝表現強差人意頻頻失手，到小腿保養以至私下穿搭亦被討論。有趣的是，二人同於99年出道，而同期出道女星原來多位皆是穿搭達人，品味、穿搭功力旗鼓相當，即使沒有參與節目，各位「姐姐」私下亦相當有睇頭？

張栢芝、容祖兒近日一同參演《乘風破浪的姐姐》第2季，二人相見一刻的畫面令人感觸良多。張栢芝、容祖兒同於1980年出生，現年40歲的二人同期出道，2000年二人橫掃各大頒獎典禮新人獎，於各台新人金、銀獎爭持激烈。20年過去，容祖兒仍相當活躍，而張栢芝早已北上發展。與二人同期的出道的「姐姐」多嫁作人妻，甚或已淡出娛樂圈，但穿搭方面卻各有特色、功力卻不容忽視？

1. 何嘉莉 - 襯出簡潔利落CELINE風格 衣物質感最重要？

何嘉莉近年不時在IG分享穿搭照，更會細心寫下穿搭心得。（lillianho________ @IG）

當年跟容祖兒同為「英皇三小花」之一的何嘉莉，跟容祖兒、張栢芝同是1980年出生，曾於1999年的第21屆十大中文金曲頒獎禮，力壓葉佩雯奪得金獎。近日何嘉莉更翻唱經典金曲《兩種人》，似乎想再戰樂壇。但比起歌唱事業，近年轉職形象顧問工作的何嘉莉穿搭之道似乎更為出色，不時在IG分享穿搭的她，更會細心的寫下心得。

何嘉莉擅長以同系色單品，以及利用不同的材質打造溫柔又不失幹練的風格，職場女生相當值得參考。

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2. 鄭希怡 - 混搭街頭時尚 輕鬆減齡10歲

鄭希怡在《乘風破浪的姐姐》第一季的跳唱演出，令她人氣再度急升，私下她的打扮亦極有活力。（yumiko.chengy@IG）

1981年出生的鄭希怡（Yumiko），1999年參加新秀歌唱比賽被並英皇賞識簽約成歌手，2002年推出《相對濕度》便一炮而紅，不過鄭希怡之後的歌唱事業卻似乎後勁不繼。同樣是穿搭比歌藝更令人熟悉的鄭希怡，憑其衣架身形與時尚觸覺，令她在娛樂圈維持一定人氣，而她最擅長的穿搭法則，莫過於以街頭風格混搭較成熟的單品，如trench coat等，30+的女生不妨參考一下。

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3. 張新悅 - 鍾情Dior手袋 襯出修腰造型

現年44歲的張新悅曾以藝名張燊悅出道，1999年起參演多部TVB劇集，翌年播出的《撻出愛火花》已是第一女主角，演而優則唱的她並於2001年推出《一不小心》專輯。雖然2007年她結婚前已淡出幕前，但成為四女之母的她對穿搭仍然有團火，更不時在Instagram分享穿搭美照、新手袋造型配襯，拍攝相當認真，更令家居環境曝光。

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同場加映：蔡卓妍（阿Sa）鍾情大手袋 反顯少女味？

提到與同期出道，而又盡顯穿搭品味的女星，絕不能不提蔡卓妍（阿Sa）。現年38歲的蔡卓妍於2000年參演港台劇《青春@Y2K》為人認識，2001年以女子組合Twins出道。蔡卓妍極具時尚觸角，擁Gucci、Miu Miu、Fendi等名牌以外，小眾品牌Gabriela Hearst也是她的所愛。推介手袋時更會用上Hashtag 「#正菜妍誠意推介」，一直都是小資女生的參考指標。

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