專訪｜女星薔薔18禁話題講唔停　帶情趣用品蒲吧「以備不時之需」

台灣女星薔薔（林嘉凌）身材火辣、有話直說的個性圈粉無數，過去也曾大方公開自己的私密床事，毫不避諱談論18禁話題，常以過來人的身分分享經驗談。



日前薔薔接受台媒《TVBS新聞網》專訪，目前單身的她其實是渴望愛情的，但甘願單身也不隨意踏入一段關係：「我會把自己的狀態弄好，自然會吸引到不錯的人，享受被男人欣賞來保持自信。」薔薔也承認自己出門玩樂時會隨身攜帶情趣用品，以備不時之需。

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談到與異性出門過夜的機心，薔薔強調一定會帶「抗菌潤滑劑」：「有些男生真的很髒，用完下面還會很癢、發炎，所以我都會用它來預防這種狀況。」除此之外，情趣用品與威而剛都是她包裡的基本標配，夜生活豐富的薔薔遇過無數的異性，而她特別大讚「事業有成的哥哥」：「他們都很敢玩，有衝勁，可以接受不同面貌的我。」反觀年紀較小的弟弟，薔薔說：「可能我給他們很大的距離感，不敢玩，但我可是很溫柔的女生欸！」

薔薔在找約會對象前，習慣性先去夜店狂歡一輪：「會先去夜店的原因是，我喜歡茫茫的去找人家玩，這樣也比較有感覺。」結果進夜店前被安檢人員看到整包的情趣用品，當下她感到超難為情，很想找洞鑽，還好女性友人及時出手才幫她化解這尷尬的局面；而對外在自我要求很高的薔薔認為男生是「觸覺型動物」，她最在意的就是自己皮膚的滑順度，還有腳趾、腳後跟的細緻度都要在水準之上。

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薔薔對愛情有種堅持，她認為除非這個人達到完美，才有可能讓他走入心中：「我都會先相處再決定要不要在一起，要先喜歡、才會有愛，有愛的感覺才會有加倍的安全感，真的認識到一個程度才會發生關係。」但有時她也會遇到一些「身體素質」不是太好的對象，這時她的「過夜法寶」威而剛就派上用場了，薔薔笑說：「他（對象）X不起來的時候我會很困擾，所以我會主動餵威而剛，液態或是藥丸，才能確保有完美的歡愉過程。」

現階段的薔薔覺得人都是自私的，即使沒有伴也沒關係，最主要是把自己照顧好：「真的要奉勸女生，自己開心才是最重要的，要處在讓男生欣賞的地步，狀態好就會遇到對的人。」而薔薔理想中的男伴不能有瀏海，尤其不能留韓系花美男的髮型，最好要讓霸氣個性外露，可以制伏她的那種；雖說薔薔看來豪放，但她不允許自己的男伴將重要部位當作炫耀的工具：「我喜歡男生內斂，即便你有30公分都只能讓我看！」

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