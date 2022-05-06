前TVB主播曾西爆不為《聲生不息》後期修音原因：佢理得你死咩！

前TVB娛樂新聞台主播曾西（Sisi）經常在小紅書拍片分享過往在TVB工作時的經歷，最近因為TVB版本的《聲生不息》沒濾鏡和沒修音被網民大讚比內地版真實，她拍片親解TVB沒後期加工的真正原因：「我這輩子是絕對不會再回TVB打工了，所以我今天才敢這麼跟你們爆料！因為嗰啲都唔係TVB嘅artist（藝人），佢理得你死咩！」



曾西拍片親解TVB沒後期加工的真正原因。（小紅書：Sisi曾西西西）

Sisi稱TVB的傳統是只保護親生仔女，不會理會其他藝人的死活：「你出醜我幹嘛幫你兜着？而且有的時候就算對自己台的人也下手特別狠，你們看TVB的那些高清4K電視劇，什麼卡粉、皺紋、毛孔全部一刀不剪全給你播出！」

TVB版本的《聲生不息》沒濾鏡和沒修音被網民大讚比內地版真實，（網上圖片）

內地影視作品近年來「美艷濾鏡」變得漸趨嚴重。（網上圖片）

TVB的作品都沒有後期加濾鏡。（小紅書：Sisi曾西西西）

她表示TVB不像內地節目一樣開滿磨皮濾鏡的最大原因，是因為沒有藝人敢投訴：「沒有藝人敢提出這個要求，香港娛樂圈尤其是電視劇這一行，這幾年根本就是一台獨大，如果這些演員不幫TVB拍劇的話，幾乎沒工作沒收入，所以藝人們都是看TVB的臉色過活的，誰敢要求因為你一個人的形象讓公司全部劇去磨皮？『大佬啊，你邊位啊？』（藝人）可以說是非常卑微！」

曾西大爆是因為沒有藝人夠膽投訴。（小紅書：Sisi曾西西西）

她憶述以前在劇組擔任茄喱啡的時候亦看盡所有幕後工作人員的臉色：「連化妝間那些幫你梳頭化妝的哥哥姐姐們都要踩你一腳，你走進去化妝間的時候不會有人來招呼你的，你要自己看哪個椅子是空的，然後走過去問『哥哥得唔得閒可以幫我整頭？」然後對方就會冷眼看你一眼：「邊套劇啊？門口張form有冇你個名？」如果對方用眼神叫你坐下才能就坐，令她坦言相當窒息再也不想再踏入一廠的大化妝間了。

曾西曾經擔任TVB的娛樂主播。（小紅書：Sisi曾西西西）

曾西憶述以前在劇組擔任茄喱啡的時候亦看盡所有幕後工作人員的臉色。（Instagram：@sisizeng0128）

雖然Sisi不想再經歷一次在TVB的生活，但她仍很感謝TVB讓她見世面和長知識的機會，又力讚TVB的高壓環境能鍛煉藝人們，因此業務能力都很強。