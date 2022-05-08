母親節｜薔薔林嘉凌自爆有3個媽媽　1個生母1個繼母仲有1個係乜水

由梁赫群、于子育主持的台灣綜藝節目《姊妹靚起來》，日前邀請到陳櫻文、薔薔、壯壯、若綺、保養達人丹楓以及彩妝達人曾亞凡，討論母親節禮物怎麼買最划算，以及專家分享買哪些禮物絕對不出錯。



薔薔開頭就在節目上大爆料自己有3個媽媽，讓眾人驚呼連連，因為自己有生母、爸爸的元配跟繼母，所以母親節送禮量是平常人的3倍，要抓住3個女人的心更是難上加難；薔薔常會挑選名牌包的經典款，不但不容易「中伏」，還會讓大家頻頻稱讚她「怎麼這麼會買」。

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薔薔也分享自己的省錢秘技，用信用卡買包包的點數回饋以及百貨公司送抵用券，反而可以為自己賺到一個包包的價值；即使她的個性豪爽，但卻懂得聰明消費，利用信用卡、配合活動為自己多賺了優惠，主持人梁赫群笑說：「百貨公司跟信用卡公司看到妳會不會害怕啊？這麼會買。」

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「布丁姐姐」陳櫻文分享自己是實用派的媳婦，1年只有2次會去百貨公司買東西，1個是母親節，1個是週年慶，所以會在母親節的檔期先把1年份的禮物買起來；她曾經在母親節送給婆婆喀什米爾的圍巾，自己覺得CP值很高，結果奶奶用來蓋兒子，所以後來學會先觀察奶奶需要什麼在下手。

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