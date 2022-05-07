賈靜雯收老公修杰楷超另類母親節禮物　自嘲：這是老夫老妻節奏

賈靜雯在Facebook上分享母親節收到的禮物，形容：「感動加搞笑。」咘咘、波妞「兩個寶貝手作花束到晚上快九點才從房間出來晚餐，不准我進房間看她們，認真的做母親節禮物給我。」而老公修杰楷則是送上超另類禮物，「而修先生，買了啾吉（蟾蜍），祝我財源滾滾來⋯」



賈靜雯將老公送的禮物PO上限時動態，哭笑不得說：「這就是啾吉，我的母親節禮物，你可以跟我說說，這禮物跟母親節的連結是...？」修杰楷則解釋，這隻咬錢蟾蜍是賈靜雯新寵、樹蛙「草阿貴」的朋友。

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不過除了蟾蜍，修杰楷還是準備了一大籃花，賈靜雯還是讚：「真的很可愛啦。」並問網友：「想問媽媽們，如果妳們收到一隻蟾蜍，會感動嗎？謝謝修先生的⋯浪漫。」並自嘲：「這是一種老夫老妻的節奏。」

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