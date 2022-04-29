37歲女士美容院做埋線打溶脂針療程後毁容　斷社交需接受精神治療

37歲的S小姐，去年光顧尖沙咀美容院「肌研攻管」，接受由醫生負責的埋線療程後，兩邊面不對稱，醫生建議打溶脂針解決，補救不成更令面部凹陷。有專科醫生事後評估，S小姐已屬毁容。

S小姐直言事件造成精神困擾，需求診精神科。她認為涉事美容院及醫生責無旁貸，追討退還療程費用共約1.5萬元，以及精神損失，但被拒絕。協助跟進事件的民主黨袁海文則指，已向醫委會投訴涉事醫生，又促請港府盡快將《私營醫療機構條例》納入「診所牌照」規管。

「肌研攻管」的其中一名董事為藝人馮鎵瀠（Naomi Fung）。美容院回覆稱，已交警方及律師處理，亦已向醫委會備案，對單方面指控保留法律權利。



袁海文指，已向醫委會投訴涉事醫生涉醫療疏忽及專業失當。（張浩維攝）

共埋八條線後現「大細面」

事主S小姐稱，認識美容院「肌研攻管」負責人，因此於去年5月下旬，到該美容院接受眼部及埋線療程，共付1.3萬元。她稱，職員事前曾提供治療同意書供簽署之用，但未有特別解釋相關副作用及風險。

療程由姓鄧的醫生負責，不過S小姐指，鄧醫生並無在臉上預畫埋線位置，就直接做療程，在兩邊面共埋六條線。但手術後發現右邊面突出，醫生遂再於兩邊面各埋一線，即共八條線。

S小姐說，手術後右邊面突出的情況無改善，鄧醫生對她稱消腫後再跟進。

S小姐直言飽受精神困擾。（張浩維攝）

醫生建議打溶脂針補救

S小姐「大細面」持續，及至6月8日，鄧醫生再以手為其拉線，他當時表明仍需時消腫。同月25日，S小姐再到美容院，鄧醫生說她的脂肪分布不平均，建議打溶脂針。S小姐在美容院負責人推銷下同意打針，再付款1,900元。

7月12日，S小姐在臉頰及近下顎位置注射溶脂針。她聲稱，鄧醫生及美容院事前均無以口頭或書面方式講解副作用及風險，到注射後，她的左右面部仍不對稱。

到去年9月下旬，美容院安排另一位醫生為S小姐拉線修復，但情況未見理想。到半年後，S小姐臉龐出現明顯凹陷，並與溶脂針位置相若。她期間曾與美容院及鄧醫生交涉，對方反建議事主注射透明質酸，「佢哋講到好簡單咁。」

S小姐指，埋線及打打溶脂針後，其臉龐出現凹陷狀況，有醫生評估其情況難以還原。（張浩維攝）

求助專科醫生 判斷為毀容

今年1月至3月，S小姐到另一間整型外科專科求診，獲專科醫生評估，推斷埋線時或觸及神經線致「大細面」，而溶脂針或令其面部凹陷。她引述醫生說，臉部不會還原：「點都唔會還原得到。就算食返肥啲，另一邊面都會肥埋，兩邊都係唔對稱」。

S小姐直言，毀容後情緒受困，需接受精神科治療，「同任何人都冇晒社交，好影響工作，成日都要食安眠藥同鎮靜劑。」

她向美容院追討退還共1.49萬元的療程費用，以及精神損失費用，但對方拒絕。

記者曾到訪涉事美容院，職員指負責人不在場，記者透過美容院FB專頁查詢，美容院稱已於今年1月已交由警方及律師處理，亦已向醫委會備案。（張浩維攝）

美容院：對單方面指控保留法律權利

記者曾到訪涉事美容院，職員指負責人不在場，記者透過美容院FB專頁查詢，美容院稱已於今年1月已交由警方及律師處理，亦已向醫委會備案，「我要向律師徵求法律意見，並對於該名女士單方面作出既指控，保留所有法律權利。」

記者曾追問涉事醫生現時是否仍有掛單，對方未有回覆。至於涉事醫生診所電話則未能接通，記者以電郵聯絡，暫無回音。

董事為藝人Naomi

「妍肌攻管」董事為馮鎵瀠及文惠珍。馮鎵瀠（Naomi Fung）是本港藝人，她去年接受訪問時透露，除模特兒事業外，亦有與友人合資開設酒吧及美容院。馮鎵瀠亦不時親身上陣，擔任「妍肌攻管」廣告生招牌。

民主黨醫療及消費者權益政策發言人袁海文表示，負責醫生涉嫌疏忽及違反醫生專業守則，包括為病人進行療程前乏有效的「知情同意」及招攬生意。他指，已助事主去信涉事美容院及醫生追討損失，但並無回音，另已代為向以為會作出投訴，事主已申請消費者訴訟基金，並考慮作出法律訴訟。

他提到，事件反映醫學美容陷阱極多，政府、衛生署及醫委會應盡快作出有效監管，保障消費者安全，包括盡早落實《私營醫療機構條例》「診所牌照」要求，嚴懲違規醫生。他亦呼籲消費者購買任何療程前，應再三了解其副作用、風險及消費者權益。

《香港01》另已向消委會及醫委會作出查詢，正待回覆。