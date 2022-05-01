【體育熱話】福原愛腫脹兼現雙下巴 微博自嘲太肥：嚇一跳
撰文：楊宇翹
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前日本乒乓代表福原愛去年底暗認戀橫濱男，其後多次傳出婚訊，不過主角一直未有回應。
近日身形開始膨脹的她再被傳出懷孕疑雲，然而福原愛在微博曲線否認。
福原愛早前在微博分享一張照片，相中她穿着深色連帽運動衫，不知是否是衣服皺折，腹部看似異常隆起，網民不禁猜測懷孕了。
面對懷孕詢問，福原愛未有直接回應，惟昨日她在微博發表帖文，並貼上自己的抖音截圖，直言被自己嚇到：「我太胖了，真的不能相信自拍，永遠都能找到最瘦的角度，我開始減肥了。」
截圖中福原愛身穿黑色寬大的連帽衣，看起來身形腫脹，也現出雙下巴。不少內地網民愛護偶像心切，且留言表示她這樣是幸福肥，「雙下巴還是那麼好看」。
事實福原愛爆出懷孕消息後，頻頻在社群平台出片，運動過程間不時露出肚子，看來不像是有身孕。加上她出文直指自己肥胖，也間接打破懷孕傳聞。
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