我們的藍調時光︱申敏兒用性毀人生被批壞榜樣　紅劇惹三大爭議

由李炳憲、金宇彬、申敏兒和車勝元等主演的《我們的藍調時光》收視再創新高，早前播出的第10集錄得最高的11.242%紀錄。可是劇紅自然是非多，開播以來已三次爆出爭議，包括誤導學生利用性毀掉人生等。



申敏兒與李炳憲在成人多年後，終於解開當年的誤會。（劇照）

爭議一：申敏兒借「性」毀掉人生做壞榜樣

第9集中，申敏兒與李炳憲終於解開學生時期的誤會，當時李炳憲因目睹申敏兒與他的好友疑發生性關係，因而原本曖昧的二人反面。長大成人後，申敏兒解釋當時只是為了希望父親能振作，所以刻意用「性」毀掉自己的人生，事實上並沒有與李炳憲好友發生關係。

對於這一幕，現時網上的反對聲音十分大，觀眾一致認為申敏兒在劇中毀掉人生的手段有教壞學生之嫌。網民講到引起父母關心或激勵家人的方法有很多，刻意編寫未成年性關係，擔心會造成負面影響。此外，申敏兒對李炳憲坦白因二人互相喜歡，所以她才嘗試找第三者發生性關係的原因，想讓劇迷完全摸不著頭腦。

申敏兒中學時以「性」毀掉人生，想法令觀眾無法理解。（劇照）

裴賢聖和盧允瑞未成年懷孕的劇集引起極大反對聲音。（劇照）

爭議二：高中生情侶未成年懷孕兼墮胎

劇中裴賢聖和盧允瑞是高中生情侶，意外未婚懷孕，二人起初打算墮胎處理。後來因檢查時聽到嬰兒的心跳聲，決意要生下孩子，並向雙方家人坦白引起了連串爭執。單是未成年懷孕和墮胎的話題，播出後已馬上引起了大量反對聲音。

撇除未成年懷孕，網民表示墮胎前聽嬰兒的心跳聲，對父母來說是十分暴力的傷害外，二人事後討論要把孩子生下的一幕，也遭質疑有美化之嫌。觀眾表示劇集描寫得過份唯美，擔心青少年會誤以為是正確的行為。另一邊都有人覺得編劇只是把社會各角落的故事帶到熒幕上，只是寫實的社會問題。

未成年懷孕和墮胎的題材，部分觀眾力撐只是寫實的社會問題。（劇照）

曹惠晶（左）出場不多，但大批觀眾已表示不滿。（劇照）

爭議三：受父親曹在顯#MeToo風波影響，曹惠晶神隱4年復出被反對

《我們的藍調時光》集合了多位大咖演員，但卻因配角的曹惠晶而陷入爭議。今年29歲的曹惠晶是56歲演員曹在顯的女兒，後者於2018年捲入#MeToo風波，他承認出道近30年來曾性騷擾女工作人員等，並宣佈退出演藝圈。

雖然曹在顯已表明與家人斷絕來往，獨自搬到首爾以外居住，但女兒曹惠晶卻成為了箭靶，甚至被原來的所屬公司解約。4年後，曹惠晶以《我們的藍調時光》海女「小月」一角復出，可是即使鏡頭不多也並不受觀眾歡迎。不過都有劇迷覺得曹惠晶無辜，獨自承擔住父親的過錯一輩子，難以再現身於大眾前。

曹在顯捲入#MeToo風波後，2018年起已退出演藝圈並與家人斷絕來往。（stardailynews）

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