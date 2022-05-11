金剛與小嫻直播中承認已經分手個多月　網民追問雞翼生意怎分配

台灣藝人李信樵（金剛）於2002年在台灣出道，於2009年曾到香港發展並加入無綫電視（TVB）旗下，曾於2010年在《超級遊戲獎門人》當獎老，因為粵語咬字不清而受到不少觀眾歡迎，於2017年與TVB完約後回到台灣繼續發展。金剛的緋聞女友有張嘉兒、阮小儀及陳蕊蕊，於2020年8月與台灣藝人黃瑜嫻（小嫻）公開戀情，二人感情穩定，直至今日（11日）金剛與小嫻在直播中宣佈二人已經分手一個月。

2012年12月17日，金刚上传微博。（图片来源：新浪微博@金剛69）

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金剛與小嫻於去年定居屏東，並且開展自製雞翼的生意，二人生意曾經被人質疑賣得太貴而鬧出小風波。金剛形容每隻雞翼都是用心機去弄的，所以沒有賣得很貴，最後小風波得以平息，二人更將雞翼生意托展到網上訂購，生意愈做愈大。近日一直有傳金剛與小嫻此情不再，二人並且已經分手，小嫻表示因為一直收到信息詢問二人狀況，所以今日（11日）二人一同開直播公開狀況。

金剛小嫻搞生意凡事都親力親為（FB@金剛）

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小嫻在自己的專頁直播與金剛對話，在直播中二人大方承認已經分手個多月，而且已經分開居住，一個返回台北，另一位則繼續留在屏東。金剛坦言：「謝謝小嫻看到我的缺點，但我們真的沒有怎麼樣」，網友質問二人為什麼之前要刻意營造甜蜜？二人解釋：「沒有刻意營造甜蜜，只是不會去分享吵架，畢竟不會有人想不開心的事」，金剛亦提到今天是二人分手後第一次一同吃飯。亦有網友追問雞翼的生意如何處理及分配，小嫻則解釋：「雞翼生意沒有中斷，因為雞翼生意本來就是金剛的工作，我只是幫忙」，金剛則回應因為少了小嫻的幫助，自己的確忘記了要出單，望大家見諒。小嫻本來想幫助，但想起自己已經與金剛分開，所以也提醒自己不要再插手金剛的事了，不少網友覺得二人分開很可惜，不停叫二人先想清楚。

金剛與小嫻在直播中宣佈二人已經分手一個多月 (fb@小嫻 （黃瑜嫻）)

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