金剛受傷後被傳「收檔」唔再做雞翼生意　小嫻IG疑揭背後真正原因

42歲台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）認愛近兩年，近年都定居墾丁經營雞翅副業，儘管金剛日前因不慎跌倒掌骨碎裂須開刀，小倆口清明連假第一天仍擺攤做生意，怎料攤位被租出去撲了空，小嫻事後也發出限動投票，詢問大家「是否要退出擺攤界」另尋出路？對此，經紀人證實小嫻確實有考慮退出，背後原因全曝光。



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小嫻近日在限時動態上發起投票活動，詢問粉絲「要不要退出擺攤界？」選項除了「是」、「否」還有「另尋出路」。另一篇限動中，她則寫下「關關難過關關過」，感嘆「只是想要簡單做，往往過程都很不簡單」、「辛苦真的沒什麼，比較困難的是很多奇怪的原因，我還是乖乖去做沒有什麼利益的事情，比如在家打掃、餵狗什麼的。」

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至於小嫻為何動念不再擺攤？據《NOWnews》報導，經紀人表示因台灣疫情擴大，近日墾丁台灣祭有確診者足跡，再加上商品生產原料短缺，才讓她萌生此念頭，指目前小嫻和金剛只會在固定節日擺攤，其餘皆以線上預訂為主，待疫情稍稍趨緩，還是有機會和大家見面。

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