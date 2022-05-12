金剛小嫻分手｜舊愛梁云菲74字回應二人分手：感情本來就沒有…
撰文：聯合新聞網
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【金剛分手】小嫻與金剛11日透過直播宣告兩人分手的消息，不過覺得情斷後兩人還是好朋友，而金剛的前女友梁云菲，面對舊愛分手的消息，也做出回應。
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梁云菲近來公開認愛新戀情，也大方曬出與男友嘴對嘴親吻照，據「三立新聞」報導，梁云菲得知金剛分手消息做出回應，認為「感情本來就沒有一定的結果，沒有結果也不就代表是不好，因為當下兩個人都快樂且深愛過，這過程就是很棒的事情了。我當然希望他們未來一切都好，保持愛人與被愛的能力。祝福。」。
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