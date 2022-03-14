金剛前女友梁云菲「演藝圈的工作我都不要了」　IG突發長文揭近況

台灣前「國光女神」梁云菲個性豪爽、作風大膽，日前她在IG發文透露，慶幸去（2021）年決定「演藝圈的工作我都不要了！」，至今8個月享受著截然不同的人生，還預告接下來會有大計畫，讓許多粉絲期待不已。



梁云菲開心表示，現在大概是人生裏最美好，最自我實踐的一個階段，以前常羨慕說走就走的人，後來真正做到後，覺得其實也沒這麼困難，「都是選擇，都是取捨，要是當初捨不得那物慾橫流，今天也不會察覺人生裏更多純粹的美好」。

【圖輯】點圖放大看更多梁云菲IG照👇👇👇

+ 8

朋友也曾質疑，梁云菲一直在外旅行會很疲累，但梁云菲認為，她已深受想做個真正灑脫的人這件事吸引，也不斷在尋找自己最喜歡的生活模式，如今也感覺更靠近了些，「有海、有山、有任性又幼稚的自己」。

【相關圖輯】金剛舊愛梁云菲IG直播飲醉酒大走光 突然爆喊：這些男人是怎麼了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

梁云菲12號出席台灣國際潛水暨度假觀光展，甚至上台演講分享自己的潛水經驗與故事，回到家後的她並沒有要休息的意思，反而是繼續打包行李，準備展開下一趟旅程。

「就算明天奔赴死亡，也不會後悔這些苟活的日子。因為我實在把自己活得太漂亮了呀」，梁云菲也透露很多人羨慕她的生活，但她表示只要加進一點骨氣與勇氣，所有人都可以把人生活得更精彩。

【延伸閱讀】金剛曬抱B照「突然多咗個女」？小甜甜FB踢爆：小嫻改變他好多！（點圖放大看金剛小嫻的抱B照👇👇👇

+ 2

【延伸閱讀】曾志偉老友林曉峰有望回巢TVB？ 20位「志偉黨」隨時順勢再上位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

【延伸閱讀】金剛正式回巢TVB孖余思霆拍節目 火藥味濃寸女方「錢多唔憂做」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

加碼每月1萬補助！這類人「爽領3年」只剩3天快報名

【本文獲「TVBS」授權轉載。】