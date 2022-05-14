19歲台妹靠3分鐘性感應援短片紅到去日本　獲封新生代啦啦隊女神

台灣啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，年僅19歲卻擁有超兇上圍，天使臉孔和魔鬼身材被封為最強新生代「啦啦隊女神」。最近熊霓在場邊賣力應援，因為貼身上衣意外讓她「波濤洶湧」，一支近3分鐘的影片瀏覽量飆破11萬，網友全被晃暈狂噴鼻血。



YouTube頻道「台湾チアTV（台灣啦啦隊TV）」主要收錄中華職棒5隊啦啦隊的場邊應援影片，最近有一部影片中，熊霓身穿貼身短版上衣，露出小蠻腰，下半身則是黑色迷你熱褲，不過最吸睛的，莫過於她隨著節奏賣力舞動時，豐滿上圍也跟著彈跳在拍點上，讓網友看了血脈噴張。

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影片曝光後，短短近3分鐘的影片創下11萬觀看次數，連日本網友也注意到她，紛紛留言「今天進場坐熱區，看得我超晃的」、「真的最想去台灣桃園」、「鼻血噴出來了」；熊霓過去曾是青少年國標舞選手，更曾到意大利與拉丁界學舞蹈，目前除了樂天女孩的身分，平時也是一名舞蹈老師。

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