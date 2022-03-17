伊能靜兒子庾恩利20歲生日　哈林庾澄慶曬合照淚崩：不顧我的反對

金曲歌王「哈林」庾澄慶和前妻伊能靜的兒子小哈利，去年8月以本名「庾恩利」正式出道，16號迎接20歲生日，哈林也在社群曬出兒子童年的合照，感嘆兒子長大的太快，雖然只有短短幾句話，但對於兒子的愛意溢於言表。



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哈林16號在社交平台發文曬出和兒子的合照，感性寫下「哈利在我心裡停格在孩子的畫面！不顧我的反對！然後⋯就二十歲了！」，還附上一個哭臉表情符號，對於兒子的長大似乎有些不捨，但仍不忘送上祝福，「送你人生最重要的祝福就是要健康快樂！Happy Birthday」。

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貼文曝光後，演藝圈眾星友也接連送上祝福，同樣身為家長的Ella（陳嘉樺）也留言「生日快樂」，而哈林見狀則回覆「百感交集！未來妳會知道滴」、「只能好好珍惜」，字字句句都是對兒子的疼愛，而媽媽伊能靜早在前一天也透過微博寫道「今天是你19歲的最後一天，過了12:00，是你2字頭的開始了。生日快樂！永遠愛你」。

庾澄慶感嘆兒子長大的太快。（FB@庾澄慶）

去年小哈利宣布出道，繼承父母才華朝著音樂人的路線前進，哈林雖然沒有公開回應，但仍默默追蹤兒子的微博，低調給予支持，之後被問到此事時，他也樂觀表示「小孩去做他想做的事情，只要健康快樂就完美了。」

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