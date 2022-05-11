我們的藍調時光︱一文認識7位配角　金惠子盧允瑞出道年差達59年

《我們的藍調時光》雲集李炳憲、韓志旼、金宇彬、申敏兒和車勝元等大咖演員外，劇中的每位配角亦是實力派。今天就來為讀者介紹其中7位配角，由出道已近60年的大前輩金惠子，至22歲的韓劇新力軍盧允瑞。



金惠子出道59年，是備受尊敬的資深演員。（劇照）

1.金惠子「姜玉東」

今年將81歲的金惠子已出道59年，她是各大頒獎禮的「大賞」得主紀錄保持者，也是一位備受尊敬的資深演員。金惠子繼2019年於《耀眼》與韓志旼再次合作外，這次她更飾演影帝李炳憲的母親，因此劇迷都非常期待一眾實力派之間的對戲！

高斗心又有「國民母親」之稱，已活躍演戲50年。（劇照）

2.高斗心「玄春熙」

今年將71歲的高斗心自70年代已加入演藝圈，自出道起已奪得過7次「大賞」，直至現時仍十分活躍於韓劇及電影界。由於高斗心近年經常飾演媽媽的角色，包括在《山茶花開時》飾演姜河那母親，因此又有「國民母親」之稱，相信熟悉韓劇的劇迷也對她不陌生。

崔英俊曾以藝名「Y.J」一名，作為7Dayz隊長活動過。（劇照）

3.崔英俊「房浩息」

1980年生的崔英俊曾是男團7Dayz隊長，歌手出身的他在組合解散後入伍，退伍轉型成為舞台劇演員。在舞台劇及話劇圈活動多年後，2019年開始進軍韓劇界，拍過《阿斯達年代記》和《機智醫生生活》等人氣劇，相信他於《黑道律師文森佐》中「曹英雲社長」一角最為人香港劇迷熟悉。

朴智煥是韓國的「最強綠葉」之一，每次的角色造型都非常不同！（劇照）

4.朴智煥「鄭印權」

41歲的朴智煥是韓國的「最強綠葉」之一，他活躍於電影及韓劇界，拍過的作品多於45部，這次與崔英俊有大量對手戲。朴智煥每部作品的造型都非常多變，可是他每次都能夠完美演繹每個角色，同時證明了他紮實的演技。

看見金光奎，劇迷有想起他曾於《社內相親》飾演金世正父親嗎？（劇照）

5.金光奎「金明寶」

提到「最強綠葉」，當然少不了54歲的金光奎，幾乎每隔幾個月就見到有他參與的作品開播，相信香港劇迷對他也毫不陌生。金光奎近期於《社內相親》中飾演金世正父親後話題度大增，劇迷都大讚他戲路非常廣，任何角色都能好好勝任。

裴賢聖是上位小鮮肉之一，未來表現令人期待。（劇照）

6.裴賢聖「鄭顯」

今年只有23歲的裴賢聖飾演朴智煥的兒子，2018年才以《金秘書為何那樣》正式出道，前年通過《機智醫生生活》「張弘道」而為人熟悉，不少觀眾都被他無害的外表圈粉成功。雖然裴賢聖經驗尚淺，但劇迷都被他意外的演技驚艷到，相信是上位小鮮肉的後選之一。

《我們的藍調時光》是盧允瑞的出道作，但她的演技毫不尷尬。（劇照）

7.盧允瑞「房英珠」

22歲的盧允瑞出道前以平面模特兒身份接拍不少廣告，今年正式於《我們的藍調時光》出道，是劇中經驗最淺的一位。雖然是出道作，但面對多位大前輩更要演未成年懷孕的高中生，盧允瑞的表現完全沒有令人失望。她首部參演的電影《20世紀少女》亦將於Netflix開播，相信屆時關注度會更高。