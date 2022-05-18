乘風破浪3｜概念照P圖P到盡！阿嬌變大鼻妹　阿Sa幾乎冇上唇超怪

陸綜《乘風破浪》（即為《乘風破浪的姐姐》第三季）官方名單17日曝光，大咖雲即讓眾人都相當期待，不過概念照的濾鏡和修圖成果讓網友看傻眼，每位女星都變得很不像本人外，構圖更遭批「好像畢業照」。



《乘風破浪》公開最新一季有31位女星參與，台灣歌手王心凌、許茹芸、柳翰雅（阿雅）和郭采潔都將出戰，而且還有知名韓星鄭秀妍（Jessica）等人。不過正因為幾乎每一位參賽者都已經擁有超高人氣，粉絲更是忍不住吐槽概念照非常老氣且使得每個人的臉很僵硬。

【圖輯】《乘風破浪》概念照P圖P到盡！點圖放大睇睇有幾誇👇👇👇

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大陸網友針對修圖部分表達不滿，「有點n年前《偶像來了》那味了，甚至還不如n年前」、「我感覺那英和譚維維的起碼還像本人，好幾個修的真的認不出來」、「這是怎麼把美女郭采潔拍成這樣的」、「郭采潔這張親媽都認不出來」、「救命！幾位我喜歡的被P得不成人樣」。

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