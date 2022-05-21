重溫娛樂圈催淚真實故事　黃日華願為亡妻減壽換命　坦言曾想不開

台灣藝人納豆（林郁智）今年1月因腦出血中風倒下，多虧女友依依不離不棄陪伴，甚至曾一夜為他更換7次尿布，深情守護感動不少人。事實上，演藝圈也曾有鶼鰈情深的感人故事，黃日華2020年和罹患白血病的妻子天人永隔，他曾一度發願想折壽20年給病妻，怎料最終老婆仍撒手人寰，讓他深受打擊。



現年60歲的黃日華，是80年代無綫五虎將之一，曾因演出《射鵰英雄傳》走紅，後來又因出演《天龍八部》被譽為「經典喬峰」。他和妻子梁潔華因合作電視劇《京華春夢》相識，交往6年後於1988年結婚，兩人是香港娛樂圈出了名的恩愛夫妻。

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怎料2013年梁潔華突因不明原因急住院，傳出罹患血癌，2016年梁潔華受訪時證實自己罹患急性骨髓性白血病，儘管後來接受骨髓移植手術成功，她仍於2020年5月因器官衰竭病逝，享年59歲。

黃日華後來受訪時提及太太臨終前對他說「我不想死」，他心痛到數度哽咽，表示「我曾念經希望太太好起來，哪怕自己折壽20年都無所謂。」原本24小時照顧妻子的他，也因為太太突然病逝一度失去目標，他難過地說「最想照顧的人已不在，我好像有好多時間多出來。看見睡床、衣櫃內的衣服、照片都會想起她，情緒不受控制地失落。」

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黃日華也坦言妻子走了之後曾想不開，躲在廁所每天抽一包煙等死，並稱此生將不再婚，最後是在女兒及好友的支持下才重回生活正軌，黃日華說：「一定要懂得放下，要接受事實。」

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