Makiyo結婚｜老公簽紙後即時嘆氣 Makiyo秒變臉：不是我逼的喔！
撰文：聯合新聞網
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【Makiyo／結婚／懷孕】Makiyo 19日公開懷孕喜訊，同時也曝光男友金先生準備的求婚派對，20日兩人就登記結婚，也不忘開直播與大家分享這喜悅的時刻。
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Makiyo與金先生選在20日中午前往台灣松山戶政事務所登記結婚，兩人都穿著很休閒隨意，在等待登記的過程中，還聊起今天沒有戴鑽戒來，因為怕搞丟，在簽完紙的後金先生就嘆了一口氣，Makiyo就直喊「嘆氣了吧！不是我逼的喔！」，金先生也搞笑表示「沒有回頭路了」，一旁的親友更爆出金先生從3月就想娶到現在，也恭賀Makiyo正式成為金太太。
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Makiyo什麼時候在哪裡登記結婚？
Makiyo於2022年5月20日在台灣松山戶政事務所登記結婚。