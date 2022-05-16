金剛前度分手後經濟狀況曝光「只能勉強糊口」拒合體接騷另有原因
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）2020年公開認愛，小嫻還為愛搬到墾丁定居，怎料11號卻震撼宣布分手，令粉絲們感到惋惜。據悉，兩人雖然情已斷，仍由同一位經紀人負責，經紀人也透露他們的近況。
【圖輯】點圖放大看金剛小嫻11號的「分手直播」👇👇👇
+3
根據《聯合報》報導，小嫻和金剛分手後，男方已搬離兩人的愛巢，不過一樣住在恆春，雞翼事業會繼續。而小嫻每月會接3至4個業配，經濟狀況不虞匱乏，雖然只能勉強糊口，但她的快樂從來就不是來自物質，大部分是興趣，並非為了賺錢。
【圖輯】原來已經42歲！點圖放大看小嫻IG美照👇👇👇
+16
此外，小嫻和金剛都不願上節目談分手細節，經紀人表示，目前是因為防疫考量，兩人都只接業配或線上活動，其餘需要進棚的都暫時先推掉。
【同場加映】金剛宣布分手歷任舊愛位位高質 「女神收割機」每段戀情都唔長久（點圖放大看金剛歷任女友及緋聞女友靚相👇👇👇）
+33
金剛分手｜盤點小嫻5大分手金句「讓自己幸福」拒刪2人合照有原因金剛曾發文感謝「每天照料菊花」小嫻昔日愛得濃烈：願照顧他一世金剛小嫻分手早有先兆！二人真實性格反差大 更常為小事吵架金剛小嫻分手｜舊愛梁云菲74字回應二人分手：感情本來就沒有…金剛受傷後被傳「收檔」唔再做雞翼生意 小嫻IG疑揭背後真正原因金剛右手打石膏「堅持擺檔賣雞翼」受傷原因曝光 女友小嫻咁回應
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】