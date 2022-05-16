金剛前度分手後經濟狀況曝光「只能勉強糊口」拒合體接騷另有原因

台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）與金剛（李信樵）2020年公開認愛，小嫻還為愛搬到墾丁定居，怎料11號卻震撼宣布分手，令粉絲們感到惋惜。據悉，兩人雖然情已斷，仍由同一位經紀人負責，經紀人也透露他們的近況。



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根據《聯合報》報導，小嫻和金剛分手後，男方已搬離兩人的愛巢，不過一樣住在恆春，雞翼事業會繼續。而小嫻每月會接3至4個業配，經濟狀況不虞匱乏，雖然只能勉強糊口，但她的快樂從來就不是來自物質，大部分是興趣，並非為了賺錢。

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此外，小嫻和金剛都不願上節目談分手細節，經紀人表示，目前是因為防疫考量，兩人都只接業配或線上活動，其餘需要進棚的都暫時先推掉。

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