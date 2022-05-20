金剛前女友小嫻靠食澱粉搣甩15kg脂肪　戒食3食物輕鬆減肥不反彈

近年移居墾丁，享受陽光大海的小嫻，雖剛宣佈與金剛已分手，但開朗形象不減，招牌笑容讓粉絲大讚「最喜歡妳的開朗」、「認真做自己最美！」、「身材超級好~~~」自從成功甩肉15公斤後，8年過去了，小嫻一次也沒有復胖！除了保持運動習慣，最重要的還是飲食控制，但對於「沒有復胖」這件事，小嫻歸功於「澱粉」，她每天晚餐一定會吃澱粉，甚至認為澱粉是最好的「代謝脂肪」食物！怎麼回事呢？馬上往下看~



靠「飲食控制法」成功甩肉15公斤，原來澱粉是最好的「代謝脂肪」食物？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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節食反而更容易累積脂肪

很多女生喜歡用節食來減肥，但小嫻認為，這樣是「越減越肥」！因為如果刻意減少食量，身體的代謝機制也會跟著下降，當然脂肪就越容易堆積！小嫻說：「必須定時定量進食，每一餐不要超過5小時，才能維持身體良好的代謝，但不必吃到飽，吃到不餓的感覺就夠了。」

澱粉是最好的「代謝脂肪」食物

減肥千萬不要戒澱粉！小嫻說：「現在不吃澱粉，等恢復正常飲食時，復胖得更快！」因為身體會加倍地儲存熱量，而且大多囤在下半身！小嫻認為澱粉反而是最好「代謝脂肪」的食物，只要適量攝取，就能幫助脂肪加速燃燒！所以她晚餐一定會有澱粉，白飯、麵類、麵包都可以，但白飯不能沾滷汁，麵包要避開有酥皮類的，飯和麵盡量用小碗裝，吃2/3碗的量就好。

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3大忌口食物

小嫻的減肥飲食最高原則，一就是只吃原型食物、二就是不要過度調味！烹調方式盡量選擇蒸或烤，有皮的如雞皮、魚皮都會去掉！還有下面3大禁忌，想減肥決不能踩雷！

1.油炸類：

高油脂類的絕對是禁忌！炸豬扒、炸雞腿當然都不行，很會吸油的炸茄子也NG，炸過再滷的滷物也不行。

2.醃漬物：

便當裡常會附的醬瓜、黃瓜、酸菜，這些通通要去掉，因為含鹽量過高，會讓身體水分滯留。

3.勾芡類：

看起來濃稠的東西最好都避開，如勾芡、沾醬、濃湯、沙律醬……等等，內含的油脂、糖分和鹽分都超標，少量就能讓你熱量破表！

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