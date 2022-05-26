韓啦啦隊女神突爆紅慘遭肉搜　口罩美女真面目現形"靚樣"驚呆網民

啦啦隊身材姣好、活力十足，台灣的峮峮、粿粿、泱泱都成功跨足演藝圈，而南韓啦啦隊也不遑多讓，近日就有網友在論壇上分享一名南韓啦啦隊女神，她扭腰擺臀加上甜美笑容，迷死一票粉絲，而她的IG也被網友搜出來了。



這位啦啦隊女神正是南韓職棒起亞虎（Kia Tigers）的啦啦隊隊長李多卉（이다혜，音譯），她白皙的皮膚加上充滿節奏感的舞步，穿上啦啦隊隊服在場邊帶動觀眾，顯得特別有活力，而她穿上低胸上衣時，呼之欲出的好身材更是吸睛。她平時戴口罩工作就相當受到注目，而她把口罩拿下來的正臉照片，更是讓不少人狂按讚。

【圖輯】點圖放大看更多李多卉性感照及脫下口罩的樣子👇👇👇

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她的IG擁有27萬粉絲追蹤，時常分享啦啦隊的工作照，不過姣好的外型也引來不少騷擾，不但有私生飯跟蹤過她，還有粉絲一路跟到她家停車場堵人，讓她不堪其擾。

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