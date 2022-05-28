安芭赫德哭訴尊尼特普縱容粉絲　死亡恐嚇稱連女兒都不放過

尊尼特普與前妻安芭赫德的5000萬美元誹謗官司，已經進行到最後階段，雙方各自結辯後，將由陪審團討論決定哪一方取得最後勝利。眼看目前公眾輿論風向幾乎都倒t団尼，安芭為自己最後作證時忍不住泣訴收到許多死亡威脅，甚至有人告訴她，想把她才1歲的女兒放進微波爐裏，讓她深感受到折磨。



安芭赫德在法庭上講到聲淚俱下，稱每一天都有人威脅她、羞辱她，她不會像尊尼特普一樣，在法庭上要不就露出神秘的笑容，或是語帶輕鬆開玩笑，她覺得那樣很糟糕，也大嘆也許那些嘲弄她的人們很容易就忘記了，她也是個人，不值得被這樣對待。她認定尊尼絕對有辦法號召自己的龐大粉絲停止對她的一切傷害，然而他卻坐視不管，放縱他們繼續對她的攻擊，她只希望強尼能夠停手，讓她能夠過着清靜的日子。

尊尼特普與安芭赫德早前出庭及離開法庭時狀況：（按圖了解）

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儘管目前網友都看好強尊尼特普不至於繼兩年前在倫敦狀告英國《太陽報》敗訴後再一次官司失利，《荷里活報導》卻稱法官已下令陪審團不用採信或考慮尊尼律師團隊之一亞當華德曼的證詞，亞當不只曾為尊尼處理離婚事務，也在誹謗官司的前期大大出力，此舉等於對安芭方面較為有利。這樁官司有趣的點就在，民眾力挺尊尼特普，但法官與陪審團不一定會這樣，但就算尊尼或者不見得穩操勝券，卻已贏回公眾的支持，對未來演藝事業谷底回升，絕對大有助益，反而是未必會在官司上失敗的安芭，形象和人氣恐怕回不去了，演藝前途堪慮。

而在尊尼請出前女友凱特摩絲（Kate Moss）視訊連線作證後，支持他們的粉絲開始自行腦補，期盼在官司結束後，兩人能夠再續前緣，疾呼尊尼應該「挽回一生真愛」，與凱特復合。

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