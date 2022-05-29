安芭赫德代表律師被網民笑「淘寶找的」　講嘢口窒窒其實大有來頭

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司進行至今，除了兩人在庭上針鋒相對的模樣受到全球矚目之外，雙方的律師團隊亦出盡風頭知名度暴升。



安芭赫德和尊尼特普的官司持續。（視覺中國）

尊尼特普的代表律師Camille Vasquez於2021至2022年度被評為美國最佳律師之一，她在庭上多次展現超強盤問能力令安芭語窒兼露出破綻而深得網民歡心，更封她做「聖光美女律師」、「女版雷神」；但相反，安芭赫德的代表律師卻表現相對地失色，不但多次講到口窒窒，甚至質疑以證人身份作證的TMZ記者「可以出15分鐘風頭」時，被對方「我也可以說，接下安芭的案子也是（可以出15分鐘風頭），像是你！」的機智回應秒殺，花600萬美金（約4700萬港元）律師費找來的律師卻多次被網民笑稱像是「淘寶找的」。

尊尼特普的代表律師Camille Vasquez（右一）備受矚目。（VCG）

事實上，安芭赫德的代表律師Elaine Bredehoft一直被公認是維珍尼亞州、華盛頓和巴爾的摩的頂級律師之一，更常被同行評選為華盛頓都會區的十大律師之一。據悉，她經手過的案件無數，更因為其談判能力超群，她手上絕大多數案件都會在審判前達成和解。

安芭赫德的代表律師Elaine Bredehoft（左）多次被網民笑稱像是「淘寶找的」。（Getty Images）

另外，她還於2003年入選過僅限於各州前1% 的菁英律師才有份入選的「美國出庭律師學院」；2007年入選由不到1%的頂尖美國律師組成的美國訴訟律師榮譽協會，甚至曾經被評選為維珍尼亞州的最具影響力女性之一。

安芭赫德的另一名代表律師Ben Rottenborn是名校史丹佛大學的法律系博士，擅長一般商法、證券、知識產權等民事訴訟。（網上圖片）

另外，安芭赫德的另一名代表律師Ben Rottenborn是名校史丹佛大學的法律系博士，擅長一般商法、證券、知識產權等民事訴訟，並擁有豐富的經驗，同時他亦擔任維珍尼亞大學的法學院兼任教授，背景亦絕不遜色。

尊尼特普美女律師成網民新寵 超強盤問能力完美KO安芭赫德