沈殿霞14年前離世留下巨額遺產　鄭欣宜35歲生日終可領取

香港女歌手鄭欣宜（Joyce）因父母鄭少秋及沈殿霞皆是藝人，所以年幼時已經在鎂光燈下成長，而長大後的Joyce亦加入娛樂圈發展。Joyce的母親沈殿霞於2008年離世，生前亦留下巨額遺產並且立下遺囑，遺囑要求Joyce必須在35歲之後才可以動用遺產，因為沈殿霞希望Joyce能夠做個有用的人，Joyce在35歲前每個月只可以領取2萬元做生活費，Joyce的戶口曾經只剩下26元，最後Joyce憑自己的努力熬過難關。而Joyce亦不負沈殿霞的期望，憑著自己實力於去年獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」和「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，唱功備受肯定。

現時30+的鄭欣宜已不再糾結於身材的批評，反倒活得自在，成為「全新的人」

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今日（30日）是Joyce的35歲生日，Joyce在社交平台上發佈了一張相片並留言：「多謝大家嘅祝福！今日35歲lu~祝自己和我愛我嘅人都身體健康、日日都有值得開心嘅事情發生！」圈中好友都紛紛留言祝賀。下星期Joyce亦將會有3場紅館演唱會，圈中人緣怎廣的Joyce又會邀請誰來當演唱會的嘉賓呢，相信座上觀看的嘉賓也不少。

今日（30日）是Joyce的35歲生日 (ig@princejoyce)

Joyce在社交平台上發佈了一張相片 (ig@princejoyce)

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