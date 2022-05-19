鄭欣宜堅拒為男友而減肥　自爆多人追：應付唔嚟啊！

藝人鄭欣宜（Joyce）早前被踢爆與花店老闆Derek蜜運中，之後她又奪得「CHILL CLUB 年度女歌手」金獎，開心事一單接一單。現在正為下月的演唱會努力準備中的Joyce，日前亦上電台節目《口水多過浪花》做嘉賓，接受鄭裕玲（Do姐）的訪問，平日對感情事低調處理的Joyce，在Do姐的「質問」下，又會怎樣回應呢？



Do姐應該是睇住Joyce長大。（IG@do_do_cheng）

Joyce以生酮飲食法減肥已經斷斷續續有兩年，主要是減澱粉質和減糖。Joyce指因為媽媽沈殿霞（肥姐）有糖尿病，「我哋其實全家人沈家人都有糖尿病，我今年35歲，我好驚自己都會有呢個問題，暫時啲數字非常之靚。」另一個減肥的原因是Joyce想着靚衫，雖然肥也可以着，但她坦言︰「但係搵唔到size啊嘛，我真係搵唔到一件可以着得落我身體上面嘅衫啊嘛！咁我覺得自己真係有機會上台表演嘅時候，梗係想扮到隻雀咁啦，好靚咁樣去見大家。」她續說︰「進行咗生酮食法之後，瘦咗3個clothing size啊！幾多磅我真係唔知，我好少上磅，因為我唔係為咗要減磅。我條腰瘦咗成6吋幾7吋。」

Joyce近來的確是瘦了很多。（IG@princejoyce）

Joyce出道以來身形試過肥又試過瘦，她直認在身形體重方面內心一直也有掙扎，「到而家都要面對嘅，我覺得呢個係牽涉到我自己對我自己嘅body image，其實我近呢幾年係克服咗好多。」雖然曾經好瘦，但Joyce直認現在的身形狀態是令她感到最自在的，「嗰陣時去達到呢個咁瘦嘅程度，可能我係用咗啲唔係咁健康嘅方法去達到嗰個目標，所以我覺得而家望落個感覺總之舒服過嗰陣。」生酮飲食未必可以長遠地進行，而Joyce亦計劃在演唱會之後找營養師幫手，飲食上會試行低澱粉質的飲食方式，但她強調無論是哪個方法都好，「唔好亂學，因為每一個人嘅身體都唔一樣，同埋最緊要係用健康嘅方法。」而她不止在飲食上著手，配合一個星期做足5日的運動才有現在的成果。

Joyce愈來愈有自信美。（陳順禎攝）

有網民會質疑Joyce因為男友而減肥，Do姐亦直接表示外界有這個說法，Do姐又笑她是否有好多花收，因為Derek是開花店，Joyce笑言︰「好膚淺啊！渣！低級！鄭欣宜係唔會為咗男人去減肥㗎！如果為咗要得到一段愛情，要減先得到嘅話，咁嗰個男人唔值得擁有我嘅愛！同埋，低級！渣！大家講到好似得一個男人追我咁樣！哈哈！（Do姐︰好多？應付唔嚟咁多啊？）應付唔嚟啊！屋企多到冇位擺啊啲禮物多到，淨係得花㗎咩？渣！」

Joyce笑言自己不會為男人而減肥。（YouTube影片截圖）

Joyce曾經試過好瘦。（視覺中國）

後來Joyce在訪問中自言其實在對答入面有耍走Do姐，有時答完「等於冇答過」，因為她想保留自己少少私隱。講起聰明，Do姐大讚肥姐是絕頂聰明，Joyce明言媽媽沒有真的跟她談談入行要注意的事，但Joyce覺得媽媽有的是身教。而Joyce又大爆肥姐的一件窩心卻令她尷尬的事，她說︰「佢在生嘅時候佢會成日show off我錄嘅歌啊……（Do姐︰佢成日喺我哋面前都有㗎啦。）I know. I’m so sorry. 其實嗰陣時我有時會覺得好尷尬，因為我嗰陣時放學返屋企，見到媽咪有啲朋友坐喺廳度，佢就播緊啲錄影帶，係我喺度唱歌跳舞。（有冇叫你埋嚟唱一首？）有啊！好尷啊！！但係你係睇得出，作為一個母親，佢係非常之驕傲。但係佢其實冇乜點樣真係坐低教我入行要點，但係佢有身教。」

Joyce欣賞媽媽作為一個藝人的專業精神。（視覺中國）

當年Joyce以「星二代」之名入行，背負着不少人的期望，外界對她似乎亦特別嚴苛。Joyce覺得以前做新人時的確要乖，Do姐表示外界對她尤其苛刻，她回應︰「OK啦，少少嘅，樣樣嘢都係睇你點睇啫，當年大家可能對我harsh啲，起碼大家認得我，但係可能同我同期嘅新人，大家對佢哋冇咁harsh，但要花多啲時間先至可以認識到佢哋。」由負評到成為2021年度的「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，Joyce當然也感受到當中的轉變，現在她更成為各品牌的寵兒，她直言︰「冇諗過，其實係舊年先開始，我仍然係我，我覺得係而家成個氣候唔同咗，同埋咁啱而家興與別不同啊嘛，咁我咪就係不同囉！」她又說︰「但係有時我都好難以置信，因為唔單止係品牌鍾意我，佢哋搵得我去幫佢哋做嘢，但要我去代表佢哋嘅嘢喎！」的確Joyce現在真的有好多廣告拍啊！

點擊下圖睇吓Joyce嘅靚相︰