鄭欣宜堅拒為男友而減肥　自爆多人追：應付唔嚟啊！

藝人鄭欣宜(Joyce)早前被踢爆與花店老闆Derek蜜運中,之後她又奪得「CHILL CLUB 年度女歌手」金獎,開心事一單接一單。現在正為下月的演唱會努力準備中的Joyce,日前亦上電台節目《口水多過浪花》做嘉賓,接受鄭裕玲(Do姐)的訪問,平日對感情事低調處理的Joyce,在Do姐的「質問」下,又會怎樣回應呢?



Do姐應該是睇住Joyce長大。(IG@do_do_cheng)

Joyce以生酮飲食法減肥已經斷斷續續有兩年,主要是減澱粉質和減糖。Joyce指因為媽媽沈殿霞(肥姐)有糖尿病,「我哋其實全家人沈家人都有糖尿病,我今年35歲,我好驚自己都會有呢個問題,暫時啲數字非常之靚。」另一個減肥的原因是Joyce想着靚衫,雖然肥也可以着,但她坦言︰「但係搵唔到size啊嘛,我真係搵唔到一件可以着得落我身體上面嘅衫啊嘛!咁我覺得自己真係有機會上台表演嘅時候,梗係想扮到隻雀咁啦,好靚咁樣去見大家。」她續說︰「進行咗生酮食法之後,瘦咗3個clothing size啊!幾多磅我真係唔知,我好少上磅,因為我唔係為咗要減磅。我條腰瘦咗成6吋幾7吋。」

Joyce近來的確是瘦了很多。(IG@princejoyce)

Joyce出道以來身形試過肥又試過瘦,她直認在身形體重方面內心一直也有掙扎,「到而家都要面對嘅,我覺得呢個係牽涉到我自己對我自己嘅body image,其實我近呢幾年係克服咗好多。」雖然曾經好瘦,但Joyce直認現在的身形狀態是令她感到最自在的,「嗰陣時去達到呢個咁瘦嘅程度,可能我係用咗啲唔係咁健康嘅方法去達到嗰個目標,所以我覺得而家望落個感覺總之舒服過嗰陣。」生酮飲食未必可以長遠地進行,而Joyce亦計劃在演唱會之後找營養師幫手,飲食上會試行低澱粉質的飲食方式,但她強調無論是哪個方法都好,「唔好亂學,因為每一個人嘅身體都唔一樣,同埋最緊要係用健康嘅方法。」而她不止在飲食上著手,配合一個星期做足5日的運動才有現在的成果。

Joyce愈來愈有自信美。(陳順禎攝)

有網民會質疑Joyce因為男友而減肥,Do姐亦直接表示外界有這個說法,Do姐又笑她是否有好多花收,因為Derek是開花店,Joyce笑言︰「好膚淺啊!渣!低級!鄭欣宜係唔會為咗男人去減肥㗎!如果為咗要得到一段愛情,要減先得到嘅話,咁嗰個男人唔值得擁有我嘅愛!同埋,低級!渣!大家講到好似得一個男人追我咁樣!哈哈!(Do姐︰好多?應付唔嚟咁多啊?)應付唔嚟啊!屋企多到冇位擺啊啲禮物多到,淨係得花㗎咩?渣!」

Joyce笑言自己不會為男人而減肥。(YouTube影片截圖)

Joyce曾經試過好瘦。(視覺中國)

後來Joyce在訪問中自言其實在對答入面有耍走Do姐,有時答完「等於冇答過」,因為她想保留自己少少私隱。講起聰明,Do姐大讚肥姐是絕頂聰明,Joyce明言媽媽沒有真的跟她談談入行要注意的事,但Joyce覺得媽媽有的是身教。而Joyce又大爆肥姐的一件窩心卻令她尷尬的事,她說︰「佢在生嘅時候佢會成日show off我錄嘅歌啊……(Do姐︰佢成日喺我哋面前都有㗎啦。)I know. I’m so sorry. 其實嗰陣時我有時會覺得好尷尬,因為我嗰陣時放學返屋企,見到媽咪有啲朋友坐喺廳度,佢就播緊啲錄影帶,係我喺度唱歌跳舞。(有冇叫你埋嚟唱一首?)有啊!好尷啊!!但係你係睇得出,作為一個母親,佢係非常之驕傲。但係佢其實冇乜點樣真係坐低教我入行要點,但係佢有身教。」

Joyce欣賞媽媽作為一個藝人的專業精神。(視覺中國)

當年Joyce以「星二代」之名入行,背負着不少人的期望,外界對她似乎亦特別嚴苛。Joyce覺得以前做新人時的確要乖,Do姐表示外界對她尤其苛刻,她回應︰「OK啦,少少嘅,樣樣嘢都係睇你點睇啫,當年大家可能對我harsh啲,起碼大家認得我,但係可能同我同期嘅新人,大家對佢哋冇咁harsh,但要花多啲時間先至可以認識到佢哋。」由負評到成為2021年度的「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」,Joyce當然也感受到當中的轉變,現在她更成為各品牌的寵兒,她直言︰「冇諗過,其實係舊年先開始,我仍然係我,我覺得係而家成個氣候唔同咗,同埋咁啱而家興與別不同啊嘛,咁我咪就係不同囉!」她又說︰「但係有時我都好難以置信,因為唔單止係品牌鍾意我,佢哋搵得我去幫佢哋做嘢,但要我去代表佢哋嘅嘢喎!」的確Joyce現在真的有好多廣告拍啊!

