納豆中風後近況曝光「著底褲都跌親」女友拍片揭康復進度另有原因

41歲的台灣藝人納豆（林郁智）今年1月因腦出血緊急開刀，經過近4個月治療，日前終於出院返家。



女友依依日前公開自己生日當天拍攝的影片，她陪著納豆復健再一起入住五星級飯店慶生，期間依依透露納豆現在連「穿內褲都會跌倒」，但她將自己的生日願望都給了納豆，希望全都能實現。

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「生日快樂，我30歲了！​」依依日前在社交平台上發文表示，這一年真的是一夕之間長大了很多，​「了解了這平凡的日常，才是最寶貴的，​謝謝我的生日，有我愛的人陪伴！​」

依依還分享生日當天拍攝的影片，她一如往常幫納豆量血壓、拿藥給他吃，接著便陪納豆出門復健。期間，依依向教練透露納豆連穿內褲都會跌倒，大概還需要半年的修復期，但教練表示以納豆來說狀況算很好了，依依也認同，因為許多人私訊她稱遇到同樣狀況，但都比納豆慘太多了，因此她才會決定拍攝影片鼓勵大家。

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運動完後，納豆去聚會，依依則是馬不停蹄工作，小倆口直到晚上才又相聚。依依撒嬌表示：「為何我工作跑來跑去的，你（指納豆）去渡假跟朋友吃飯，回來我還要帶你去住飯店呢？」納豆聽完則笑回：「因為這是幸福的愛心生活啊！因為我辛苦了這麼多年…」，依依說「現在換我回報你了」，納豆點頭說對。

依依當天也將兩個生日願望讓給男友，納豆許下「希望我的北鼻一年比一年漂亮」、「希望我的北鼻有更多人愛她，但她永遠只愛我一個」，看得出兩人的好感情。

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