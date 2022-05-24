中風｜納豆腦出血靠女友救回一命　揪出中風徵兆把握黃金治療時間

台灣藝人納豆日前因出血性腦中風住院開刀，在經過將近4個月的治療，如今已返家休養，日前（9/5）納豆女友依依公開與納豆一起合拍的影片，除了向觀眾們報平安外，依依更回憶當時病發過程，她透露當天看到納豆「怪怪的」，很像半夢半醒夢遊狀態，且口清不清，當時她警覺不對勁懷疑是小中風，堅持前往醫院檢查。



原來依依是台灣中山醫學大學畢業的高材生，當時前往醫院檢查時，她便在車上要求納豆進行中風檢測「舉手、微笑、說你好」，結果發現納豆的雙手舉起時，右手有一小幅度落差，雙手無法舉到平行、微笑時左半邊臉也無法牽動，說你好的時候也口齒不清，她因此推測80%至90%是中風。

▼導致年輕中風的主要原因（按圖了解👇👇👇）：

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到醫院後納豆量測血壓高達240，且照X光時納豆已無法站立，需要由依依幫忙扶著，甚至照電腦斷層時更失去意識、口吐白沫、失禁等。護理師更建議轉院治療，所幸在依依堅持下成功進行手術開刀，「從失去意識爆血管到開刀都有把握在黃金時間1小時內完成」。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋表示，國際上判斷早期腦中風症狀有「FAST」口訣（微笑、舉手、說句話）。當「微笑、舉手、說句話」這3項當中有2項有異常，中風機會大概是72%以上，當3項都異常則超過85%機率是中風。

謹記FAST口訣才能把握黃金治療時間

F：Face臉部，當看到臉歪、不對襯臉，就要擔心是否已中風。

A：Arm手臂，當兩手平舉，其中一隻手特別沒力、舉不起來，則有可能是出現不對襯無力。

S：Speech說話，講話口清不清、大舌頭、講話講不出來。

T：Time時間，只要看到以上3個症狀就必須趕緊，把握黃金治療期。



腦中風又分為「出血性腦中風」及「缺血性腦中風」，蔡睿蘋指出，以中風的病因來說，約3/4是缺血性腦中風、1/4才是出血性腦中風，如果是缺血性腦中風在黃金時間3小時內趕至醫院，可做急性血栓溶解劑治療；若是出血性腦中風，腦中出血量大則要緊急開刀，「不管是哪一種類型的中風都需要緊急送醫診治」。

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出血性腦中風最主要危險因子為高血壓

造成出血性腦中風最主要危險因子是高血壓，而納豆到院時血壓已高達240！蔡睿蘋解釋，目前美國心臟病協會（AHA）訂定血壓標準為130/80 mmHg，而納豆當時量測的血壓這麼高，有可能是因為腦出血，血一直往別的地方衝，對於腦部灌流不足，身體進而出現保護機制「讓血壓更高、讓腦灌流更足夠」，也因此造成更多的腦出血。

控制三高、體重、戒煙避免腦中風上身

蔡睿蘋說明，發生腦中風以男性居多，男女比約為2：1，有些腦中風的危險因素是可以避免，呼籲民眾應控制好三高，高血壓、高血脂、高血糖，減少糖份、鹽份攝取，也應控制體重、戒煙等。

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