汪小菲爆前妻大S服禁藥後刪文　大S媽媽：真的太讓我傷心

汪小菲突然在微博發文指大S（徐熙媛）長期服用違禁藥物，隨後又立即刪文，但已被網友截圖，S媽黃春梅受訪，對於前女婿的言行不以為然：「他發文又刪文，就是因為講的不是事實，他心虛嘛，所以才又刪文，我們家的人不是會做這種事的人，他要損人不需要損到這樣子嘛，當初熙媛也願意祝福他，我在媒體前是怎樣的袒護他，他真的是太讓我傷心了。」



雖然汪小菲已經是前女婿，但S媽仍表示把他當半個兒子看待，如今汪小菲不顧舊情攻擊大S，S媽也透露為何袒護汪小菲的原因：「因為我很愛我的孫孫，我愛這些孩子，希望他少講一些缺德話，我希望我的孫孫上學了，是個有文化有文明的人，給孩子一個榜樣。」而大S生了兒子後癲癇復發，長期在吃抗癲癇的藥，最後S媽哽咽表示「不要再問了」，可見心情受到極大影響。

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