汪小菲｜女作家揭這3種男人最可怕 網民驚呼：大S前夫汪小菲全中
撰文：TVBS新聞網
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汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後，經常因失控言論登上各大媒體版面，近日更因此槓上台灣狗仔，遭到葛斯齊公開和不同女子的親密照，連續幾日風波鬧得滿城風雨。
對此台灣女作家艾姬也發文直言「我一直覺得有3種人挺可怕！」沒想到猛一看汪小菲竟然全都符合。
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女作家艾姬昨日在社交平台發文表示，「我一直覺得有3種人挺可怕」分別是渣男、愛爆料的前任以及媽寶，接著又說「最近有一個人好像三合一集滿了？我就問，你家的事到底要演多久？」雖然並未指名道姓，但不少網友都猜出她是在暗指汪小菲，紛紛留言「三合一出現了啊，離婚了還亂爆料」、「到底有完沒完」、「他這部真的超膩」。
回顧這幾天風波，汪小菲不滿被狗仔葛斯齊公開和張穎穎的親密照，先是在30日爆料大S服用違禁藥，還揚言要向狗仔提告，之後卻慘遭反咬，被葛斯齊嗆聲說要在直播見真章，而汪小菲也隨即於31日道歉，向徐家承諾不會再打擾到大S的生活，一連串行徑讓外界霧裡看花。
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此外針對葛斯齊的爆料，據《中時新聞網》報導，汪小菲目前心煩意亂，僅透過友人表示，希望別因為這些事波及無辜。至於是否真的曾動手推大小S？汪小菲則沒有正面回應。
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