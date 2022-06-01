李佳芯柴灣海星小學校友身份被質疑　舊照曝光曾獲多人認證

柴灣海星小學於2010年結束營辦，其Facebook專頁仍在營運中。由方東昇主持的無綫（TVB）資訊節目《尋人記II》曾尋獲該校校友「杯麵男孩」徐志文。隨後有人發現李佳芯竟是該校1995年畢業生。而李佳芯受訪承認是校友，但記不清楚畢業年份。



李佳芯。（IG圖片）

及後有網友上載一張舊照，有人認出一位戴眼鏡、白色校服外套上一件藍色冷背心、手持鈴鼓的女孩是李佳芯。柴灣海星小學專頁Admin曾表示，因無法確認李佳芯是否其校友，故認為只是網友惡作劇。但隨即有不少自稱為柴灣海星小學校友的網友紛紛現身，指李佳芯的確實曾就讀於柴灣海星小學。

柴灣海星小學Facebook專頁管理員今日（1日）發長文指無法找到李佳芯是該校校友的證據。（FB圖片）

事隔逾兩個月，柴灣海星小學專頁Admin今日（1日）再出文，指曾調查李佳芯是否為校友，「但終究一無所獲」。他透露，曾詢問過有機會任教李佳芯的老師，但他們均未能證明李佳芯是校友。根據Admin公開內容，三位老師均不否認李佳芯是校友，有兩位老師指沒有印象，而另一位稱任教過李佳芯機會不大。

李佳芯坐在樓梯拍攝。(aliaime@Instagram)

Admin又指因無法尋獲1995年畢業生名錄，故未能證實李佳芯的校友身份。他發文道：「這麼多年來都沒有人提過她小學是就讀本校，卻到了今年1月就突然有人出來說她是本校校友？是網民『玩野（嘢）』讓傳媒藉此進行新聞炒作？還是事實？Admin未敢下定論，唯一肯定的是說她是『同學』的人證是多的，但欠缺證明她是本校學生的照片作為物證，另外最主要的證據－1995年畢業生名錄始終未能找到，未能證實她的校友身份」。

早前有人於網上貼出李佳芯中學照，指她由細靚到大。（網上圖片）

有網友指李佳芯真名是「李嘉馨」，若用「李佳芯」一名是無法尋獲任何資料，而Admin回覆堅稱要找到1995年畢業生名錄才真相大白。Admin解釋道，尋根究底的原因是不願意有人利用母校做新聞。而《香港01》已向李佳芯查證，至今尚未獲回覆。

早前有校友公開李佳芯小學照時，透露李佳芯在學期間的詳細資料，指她的真名為「李嘉馨」，是1995年6C班畢業生，且做過風紀隊長，更大讚李佳芯當年已好靚女，身材高䠷，而不少校友都對她印象深刻。

Ali李佳芯受唔住直踩兩三個月24小時拍劇決定辭演：驚負擔唔到