疑被同學爆料曾被男人包養流產換取利益　張穎穎：明目張膽地造謠

近日台灣女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲（原名汪少菲）婚內出軌的傳聞甚囂塵上，其中緋聞女友張穎穎被爆疑曾墮胎來換取男方給予的房車，掀起熱烈討論。近日，網上有疑似是女方的同學發文爆料，指張穎穎曾改過年齡又被男人包養過，亦曾流過產獲得一筆金錢，而這種手段在汪小菲身上又故技重施，換取利益，直指她是「狠角色」，火速成為微博熱搜話題。

大S的前夫汪小菲（原名汪少菲）婚內出軌的傳聞甚囂塵上。（微博圖片）

從網上疑是張穎穎的同學爆料指出，她身份證是改過年齡的，而且在中專畢業後就去了山西太原一間酒吧跳舞，之後就被一位男人看中，每一個月該男人會給予其10萬人民幣作生活費。二人在一起的時候，張穎穎曾懷孕之後流產，就在該男人身上獲得一筆金錢，直指她嘗到了懷孕流產能獲得到甜頭，所以在汪小菲身上故技重施，利用流產換取兩套動房子及一輛豪車，認為她是假裝愛得情深，打着愛的旗號，好讓男人覺得很對不起自己，來謀取利益達到目的。

疑是張穎穎同學爆出她曾被男人包養。（張穎穎微博圖片）

而爆料的網友更表示可以發毒誓，以證明自己所說的是真話：「如果有一句假話，我可以發毒誓，就讓我活不過今晚，出來混總要還的。」而張穎穎應該看到新聞後就隨即發出聲明，表示爆料者所講的是捏造事實在造謠：「互聯網上以我同學身份發表的全部言論，均屬于明目張膽地造謠污衊，部分人為了蠅頭小利，不惜惡意捏造事實，我現已委託律師團隊來向此造謠文章的編造者維權訴訟。」

張穎穎發聲明澄清。（張穎穎微博圖片）