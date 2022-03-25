華燈初上｜46歲林心如凍齡3招　高蛋白質瘦身餐全公開早餐必有蛋

NETFLIX原創台劇《華燈初上》已完整上架，除了劇情外，每集看一班小姐登場都好像8、90年代Fashion Show一樣。而身兼製作人及女主角的林心如，不但臉蛋和身材，都不像46歲的媽媽。即使是5年前誕下愛女「小海豚」後，她亦火速瘦身復工。林心如曾在節目上公開由營養師製訂的瘦身餐單，一日四餐，補充大量蛋白質之餘亦不會太苛刻。林心如是如何維持好身材？記者綜合了她的減肥3大原則。



《華燈初上》第三季在NETFLIX上架後，觀眾終於知道兇手真正身份，劇集亦在港台引起熱話。除了劇情，一班華麗登場的女主角各有看頭，最受矚目的當然是林心如。本身是演員的她近年半工讀，修畢世新大學上海學院傳播管理學系碩士課程後，更擔任起《華》劇的製作人，劇集足足籌備了4年之久！對比24年前的成名作《還珠格格》，林心如容貌沒太大改變，樣貌身材都保養得宜。

林心如在《華燈初上》飾演媽媽桑羅雨儂，近鏡看也沒有歲月的痕跡。（NETFLIX截圖：《華燈初上》）

林心如日前出席活動，服裝突顯了腰部和腿部線條，同劇演員劉品言大讚：「這個腿，也太美了吧？」謝瓊煖也說：「夭壽水！逆天長腿！」（Instagram：loveruby_official）

5年前，林心如為老公霍建華誕下女兒小海豚，這是她的懷孕寫真。（微博：林心如）

請按下圖睇更多林心如美照：

+ 1

減肥靠3分運動7分飲食

林心如以下就分享她維持身材的秘訣，林心如不止一次在Instagram表示：「如果能多吃不胖，不用動，該有多好。」「如果可以大吃大喝，不用運動還不發胖……」但到頭來她還是向現實低頭，積極調節飲食和做運動，對於減肥，她信奉「3分靠運動，7分靠飲食」原則。

林心如曾問：「減肥，健身，吃喝，發胖，是循環播放的過程，到底為了什麼啊？算了，認命吧！」她當然都會有偷懶、大吃大喝的時候，尤其對住甜品更是難以抗拒，不過要維持上鏡的良好狀態，即使多不願，當然還得減肥健身吧。

減肥原則1：飲食清淡、自己煮早餐

大部分時間，林心如都不會節食，因為她覺得與其減少分量，倒不如吃對食物，例如：多攝取好的澱粉、優質蛋白質，而她飲食亦偏清淡，多食菜，蔬果比例夠多；至於油膩煎炸食物等則可免則免。林心如盡量會減少外食，不過拍戲期間只能跟劇組一起食便當，為了保持上鏡的好狀態，她會挑選去皮雞髀、少飯等。

若然那陣子飯局比較多，林心如就會在之後的日子稍為節制，如吃煎雞胸、焗蘑菇、西蘭花等高蛋白質食材，以及藜麥飯做午餐。（Instagram：loveruby_official）

自煮豐富早餐 乳酪加青汁

不用開工的時間，林心如確實會自己煮，尤其是早餐。她認為美好的一天要由好的早餐開始，從Instagram所見，她經常自己煮早餐，食材種類還十分豐盛，一餐就有牛扒、烚蛋、生菜、番薯蓉和多士，全部分量少少，但營養均衡。此外，有人亦發現，心如有時候會在早餐的乳酪或牛奶加入「大麥若葉」，即是青汁，含有豐富膳食纖維，有助排毒和促進腸臟蠕動等，配合乳酪中的乳酸菌，效果加倍。

林心如除了吃水果外，亦會在乳酪加入大麥若葉，並留言：「由健康的早餐開啟我的一天～」（Instagram：loveruby_official）

林心如每逢初十五都會食素。（Instagram：loveruby_official）

居家抗疫發現下廚天分

當然，為了照顧囡囡的飲食，她亦會煮飯，尤其是疫情最嚴重的時期，林心如就勤練煮餸，一餐煮3道菜，每日構思不同菜式。她留言：「終於再沒有藉口逃避煮菜這件事了！但也意外發現我竟然很有做菜的天份，平時一次只有做一道菜的我（還得花上幾小時），在這段居家期間，每餐都可以做3道以上，而且不用開著視頻學，真是意外的收穫呢。」

疫情期間，林心如常常入廚，圖中的都是她做的菜，就連往日最討厭的茄子她都不怕煮了。（Instagram：loveruby_official）

請按下圖睇林心如親手煮的早餐和菜式：

+ 7

營養師產後餐單強調高蛋白質

林心如2017年初誕下愛女後，產後不足2個月已成功瘦身，並火速復工。她曾在電視節目《女人我最大》公開自己的減肥餐單，說是營養師為她設計，由於產後她餵人奶，所以會補充大量蛋白質。而湯水方面，則以清淡為主，重點是不要勾芡，即是不要湯羹類比較稠身的，因為一般都是加了生粉水，會比較易胖。

+ 2

林心如的愛女「小海豚」2017年初出世，4個月後她現身電視節目《女人我最大》，分享營養師制訂的減肥餐單，當時的林心如臉有點圓，但大致上都相當纖瘦，成功瘦身。（TVBS《女人我最大》節目截圖）

減肥原則2：愛煲湯常備花膠雞腳

林心如原來亦很喜歡煲湯飲湯，她曾向媒體表示，最愛飲花膠湯，中醫角度指花膠味甘性平，並有補腎益精、滋陰養顏功效。她亦會加入響螺、黨參、陳皮、黑棗等食材，另一樣相當關鍵的就是雞腳，為的就是補充膠原蛋白，難怪46的歲的林心如，在高清鏡頭下，皮膚仍然相當彈滑，少有皺紋。她習慣8點煲湯，11點就有得飲，有時還會叫好友、鄰居一齊飲湯。如果想省時，她就不煲老火湯，改煲蔬菜湯。

林心如愛喝湯，花膠、雞腳、響螺等都是常備湯料。（Instagram：loveruby_official）

減肥原則3：早上做運動最愛空中瑜伽

除飲食外，運動當然也是維持好身材不可或缺的一環，林心如曾在運動影片中用以下文字勉勵自己：「要吃就要動～不吃也要動～咬著牙飆著汗，讓自己撐完最後ㄧ分鐘，身體輕鬆了，心裡也清爽了～」她稍見身體長多了肉，就馬上會調整運動，一般會把運動時間安排在早上，一來可令自己早睡早起，做完運動去洗個澡才開始一天的日程。如果是拍戲期，她也會在房間裡做30分鐘有氧運動。

運動類型方面，林心如會打拳、做Gym、TRX等等，但最常做的是空中瑜伽，從她的影片所見，她的動作十分熟練。不過，每當停止運動一段時間後，又要重新再適應，更曾自嘲：「太久沒拉伸了，筋太緊伸展不開😭#一把老骨頭」鼓勵大家做運動要持之以恆。

林心如比較常做的運動，就是空中瑜伽。（Instagram：loveruby_official）

按圖睇更多林心如運動照：