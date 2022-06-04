葛斯齊曬汪小菲偷食鐵證後「怒揭林依晨醜聞」零負評女神地位不保
撰文：TVBS新聞網
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台灣資深娛記葛斯齊陸續揭開汪小菲出軌內幕，連帶牽扯出大S、小S、陳建州及范瑋琪等多位大咖，引發高度關注。
日前他更與大陸快手直播平台簽約，未來將不定期曝光藝人的真實面；葛斯齊透露，其中「零負評女神」林依晨也是他想公開談論的對象，直言對方曾「破壞行規」。
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據《三立新聞網》報導，葛斯齊表示，自己當年第一時間掌握林依晨要動腦瘤手術的消息，他先回報公司，公司求證對方經紀人，經紀人卻否認，他還因此被當時的主管許聖梅罵是錯誤消息。後來葛斯齊堵到林依晨本人，對方也沒有回答。
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葛斯齊說，事後他的所屬報社依舊刊登了相關新聞，但版面不大，沒想到林依晨的經紀人卻同一時間將手術消息放給其他報社，甚至登上頭版，內容還提及經紀人已證實她要動腦部手術，讓葛斯齊相當不悅，批評她根本「破壞行規」。
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葛斯齊認為，其他報社的二手消息，版面比他的真實消息更大，「這對我來說是很大的汙點，我都問到本人了，妳有嘴巴不能說嗎？真的不要隨便得罪狗仔」。葛斯齊也將同樣的道理拿來奉勸汪小菲，要他懂得跟狗仔相處，直言任何成為大咖的藝人都必須經過狗仔的洗禮，「這次吃你悶虧，下次我們一定會加倍奉還！」
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