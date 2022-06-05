范瑋琪曾疑似神智不清對娛記撒嬌　葛斯齊不敢拍全因「怕了她」

台灣資深娛記葛斯齊近日爆料汪小菲婚內出軌一事，連帶牽扯大S、小S、陳建州（黑人）及范瑋琪等人，強調不滿汪小菲得罪台灣狗仔隊，還稱自己手中握有滿滿的驚人內幕。



日前他上節目透露，其實過去曾踢過一次鐵板，原先差點就捕捉到范瑋琪的「歷史性畫面」，卻因為某位大咖讓他不敢拍，坦言整個演藝圈只有「她」能讓自己放下相機。

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葛斯齊日前在節目《新聞挖挖哇！》中提到，有次在某個場合遇到陳建州，只見他不斷走出外頭來回查看，發現現場有兩家狗仔隊跟拍，葛斯齊和同行也確實都準備好相機，只差按下快門，卻因為一名重量級人物，讓他們不敢輕舉妄動。

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葛斯齊透露，這位大咖就是知名製作人「寬姐」邱瓈寬，當下對方直接警告狗仔隊「等一下有人出來都不能拿相機！」隨後陳建州將車子開到門口，葛斯齊與同行目睹范瑋琪被用外套披著攙扶出來，疑似有些神智不清，還對他們撒嬌「say goodbye」，接著被陳建州載走。

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葛斯齊最終沒能捕捉到畫面，後悔直呼「這歷史畫面我們怎麼能錯過」。事後邱瓈寬對著狗仔隊說：「哪一家的？夠意思！手機拿出來，抄下我號碼。」他也因此拿到對方的手機號碼，不過他也坦言，從來沒敢打過。

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