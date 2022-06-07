柯震東新冠肺炎康復自揭性慾狀況　直播放送屙尿聲坦言想「造人」

柯震東上月9日在IG限時動態分享自己快篩陽性的照片，如今已康復，日前突然開直播與大家聊天，被問到確診後性慾下降？他回：「沒有啊，沒有性慾下降，依然充滿了熱情」，講完大笑，接著還在直播中上廁所，超做自己。



柯震東日前凌晨突在IG開直播，仍吸引超過9千人上線，他透露自己剛確診時很不舒服，不僅喉嚨痛，大力呼吸會想咳嗽，不過3天後就緩解，目前都沒有出現後遺症。

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網友詢問有沒有關心瘦子最近當爸，柯震東說自己超想生小孩：「找不到人（生小孩）啊！我很想要趕快有小孩，我不想跟我小孩年紀離太遠，因為我覺得可以跟小孩一起玩滿重要的，我滿羨慕同年紀現在就有小孩的人，原本預計28歲就要結婚生子，但後來就把計劃延後了，我想先讓我的生活更穩定」。

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聊著聊著他就到廁所上廁所，「尿尿聲」就這樣放送出去，他還很自然地和大家說「抱歉我沒想到尿這麼久」，頓時留言刷一排表示笑翻。

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