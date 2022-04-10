洪金寶次子女友都有份演？盤點月老客串演員　片尾驚見柯震東爸媽

九把刀暌違四年再度將自己的小說電影化，推出新作《月老》和大家見面，集結柯震東、宋芸樺、王淨、馬志翔等人氣與實力兼具的演員，豪華卡司也讓電影未演先轟動，除了主演群之外，客串陣容也十分豪華，像是《我們與惡的距離》陳妤、《詭扯》侯彥西、《通靈少女》蔡凡熙等等，為觀影過程增添不少樂趣。



《月老》結合前世今生、科幻主題，以柯震東飾演的「阿綸」死後遇見的事件為主軸，講述「阿綸」被雷劈死後在陰間服公職成為「月老」後，與同為月老的「Pinky」、生前的女友「小咪」之間發生的故事。

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為了打造出陰間精細的分工，角色也十分繁多，陳妤、侯彥西兩人就在《月老》中飾演月老團的資深學長姐「輪胎印女」、「菜刀猛男」，帶領著「阿綸」、「Pinky」從實習生變成合格的月老。

既然故事舞台在地府，那肯定有牛頭、馬面來協助，分別找來陸明君、洪都拉斯，帶領亡魂的陰間使者則由六月飾演，替剛死的靈魂辦理手續，劇情設定十分有趣，頗有《與神同行》的風格。

九把刀愛用的演員《等一個人咖啡》禾浩辰、《報告老師！怪怪怪怪物！》蔡凡熙也有參演，飾演一群騎機車的公子哥，是劇中的一大笑點，禾浩辰更是有超犧牲的演出。而洪金寶次子女友劉奕兒以及張立昂雖然戲份不多，卻都是相當關鍵的角色！因此觀眾在觀賞《月老》真的要睜大眼睛，會發現許多彩蛋演員！

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有趣的是柯震東的爸媽也在《月老》中演一角，雖然只出現一幕，卻讓觀眾留下深刻印象，不過他們也表示演完之後累了四天，也讓柯震東笑說：「這樣讓他們知道兒子演戲不是在吃喝玩樂，而且媽媽還特別去收驚，因為她從來沒有那麼累過，回去睡了四天好像都睡不飽，很怕被什麼東西煞到。」

即使有很多明星助陣，但是每個人卻都有亮眼的表現，也讓導演九把刀心懷感恩說：「他們都是非常強大的演員，能有他們的驚人表現才能讓這個很奇特的劇情成立，我真的非常感動！」《月老》除了眾星雲集，也是部集結超多「毛小孩」的電影，甚至九把刀過世的愛犬「阿魯」也有參演，是部「動物友善」電影，有養寵物的觀眾一定要看！

被雷劈死的阿綸（柯震東飾）來到陰間，失去了所有記憶，為了不要投胎轉世變成蝸牛，他選擇擔任神職累積福報，以修得下輩子能「轉世為人」的正果。阿綸成為「月老新鮮人」，搭擋粉紅女Pinky（王淨飾）到人間執行任務，當阿綸遇見生前的摯愛小咪（宋芸樺飾）與狗狗阿魯，他恢復了前世的記憶。阿綸希望能幫助陽間的小咪尋得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀！

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同一時間從陰間逃到人間的鬼頭成（馬志翔飾），展開復仇行動，找上五百年前背叛且殺害自己的馬賊兄弟。當阿綸還在為小咪綁不上紅線雀躍時，鬼頭成已經將小咪視為下一個要毀滅的目標…

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