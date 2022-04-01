《月老》上架Disney+九把刀計劃拍續集　一場哭戲令柯震東喊唔停

【月老／Disney+／柯震東／王淨／宋芸樺】柯震東、王淨、宋芸樺主演的《月老》在台灣開出破2億台幣好成績，影迷紛紛敲碗希望再有續集，導演九把刀也鬆口：「未來當然會想發展月老更多的故事，每一個月老都有背後揪心的秘密，以及他們想完成的拼圖。還有很多神職都可以一起擴充發展，死後的世界更大！」



片中柯震東與愛犬阿魯在平交道旁相遇的戲感動無數人，被網友稱為《月老》中最催淚橋段沒有之一。先前導演九把刀透露當時很擔心這一場戲，因為現場飄著雨、同時要搭上火車經過瞬間、狗狗阿魯的狀態和柯震東當下必須進入角色聲嘶力竭地痛哭，難度指數之高，讓柯震東拍攝前緊張到對導演說：「今天晚上我死定了，你也死定了，你一定會很後悔寫了這場戲。」

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沒想到就在導演喊開拍之際，柯震東瞬間進入狀況淚流不止，直到拍完後眼淚還是沒有絲毫要停止的意思，讓九把刀高度評價：「我覺得拍了一段極為溫暖的鬼狗重逢，愛不釋手。」家中也有養狗的王淨對這場戲也是印象深刻，誇張到每看必哭，還開玩笑說：「如果勘吉（寵物名字）有這麼愛我就好了！」

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提到《月老》將於本周六在Disney+上線，柯震東開心說：「非常開心，Disney+是我個人很喜歡的影音串流平台，不管是童年回憶彼思（Pixar）的動畫片或是我愛的《星際大戰》與漫威系列，甚至STAR系列，所以感覺非常的榮幸！也希望觀眾們可以從這部電影理解到台灣的神話故事，以及陰間、死後的世界、一些比較不讓人懼怕的亞洲文化設定，導演想要傳達的『如果學不會說再見，就期待下次再相遇』。」

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王淨也抱有同感：「希望海內外的觀眾可以更瞭解月老的文化之餘，也希望大家可以感受到無論地區無論信仰是什麼，愛都是一件很美好的事。」

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