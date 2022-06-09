怪奇物語4｜達菲兄弟揭結局仍製作中！童星暴風成長急急趕拍第5季

Netflix原創美劇《怪奇物語》（Stranger Things）上月底上線全新第四季，不僅創下 Netflix原創英語劇集觀看時數紀錄，也成為近期網友熱烈討論的劇集之一。雖然在7月將播出本季最後兩集，但外界已開始關心第五季，也是全劇最終季。



有鑑於第四季距離上季推出已近三年，不免也讓粉絲擔心是否得再等一個三年，才能看到最終第五季。

對此，主創兄弟檔達菲兄弟（The Duffer Brothers）之一的麥特達菲（Matt Duffer）在《TVLine》訪談中坦言：「我不確定我們是不是準備好定下開拍（最終季）的日期了，但大部分的故事走向都已規劃得差不多了。」然而，這個計畫並非是定好就不再更動了。

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麥特達菲解釋說道：「每次製作（一季時），我們都會學到很多東西。我們與所有新演員以及共事很長一段時間的演員拍攝（拍第四季時）也學到了很多東西，所以我確定屆時在大綱上會有些微的更動。」

他繼續說著：「要完結是很困難的，這顯然是件壓力很大的事。而我們真的很想以令人驚豔的方式完成這件事。」儘管目前所能透露的不多，但麥特達菲提出了一點確信的事，那就是在最終季將會因應卡司群的暴風成長而有「時間快轉」。

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他表示：「我確定我們會有一次時間快轉。原本在理想狀況下，我們會兩季連拍（第四季和第五季），但最後這個想法不可行，沒辦法做到這一點。這些問題都是我們在啟動編劇室時，將與我們的編劇群進行討論。」

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最後他也強調現在他們還在為第四季收尾：「信不信由你，我們還在製作第四季。我們正努力完成最後兩集，它們的規模真的太瘋狂了。」《怪奇物語》第四季最終兩集將於7月1日推出，第八集為1小時25分，第九集逼近2小時半；最終第五季尚未公開上線年份。

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