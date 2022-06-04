網民嚴選14套必睇美劇 Netflix《怪奇物語》竟然輸畀呢兩套舊作?
撰文：TVBS新聞網
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每到假日都有許多人會選擇在家追劇打發時間。近日就有網友表示，自己最近陷入了鬧劇荒，因此則好奇眾人心中的最強美劇是哪一齣，貼文一出也釣出不少人回應。
有位台灣網友於PTT上發文表示，自己最近正在鬧劇荒，因此想參考大家最近的美劇清單，並好奇詢問「大家心目中的最神美劇是哪一齣？有卦嗎？」貼文掀起熱議。
【圖輯】Netflix代表劇之一《怪奇物語》竟然唔係最多人推薦？點圖放大看「網民嚴選14套必睇美劇👇👇👇
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許多人看見文章後，紛紛提供了自身的推薦片單，紛紛表示「《月光騎士》（Moon Knight）」、「《黑鏡》（Black Mirror）」、「《怪奇物語》（Stranger Things）」、「最近看《依法犯法》（The Lincoln Lawyer），還不錯」、「《權力遊戲》（Game of Thrones）前三季」、「《老友記》（Friends）、《摩登家庭》（Modern Family）」、「《新福爾摩斯》（Sherlock）」、「《暗戰》（Homeland）」、「《我們的辦公室》（The Office）是真的好看，另外推《廢柴聯盟》（Community）」、「《黑色孤兒》（Orphan Black）Tatiana Maslany讚到爆。」
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其中最被眾多網友推薦的兩部美劇，分別是《絕命律師》（Better Call Saul）是及《絕命毒師》（Breaking Bad），並強調一定要看到劇情最後，紛紛大讚「《絕命毒師》，每季都看」、「BB+BCS 神」、「很愛BB卻不敢看第二次」、「BB沒有之一」、「《絕命毒師》、《絕命律師》」、「BB推到爛了，後勁很強，一定要看到最後。」
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