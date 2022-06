等了近三年,Netflix王牌劇《怪奇物語》(Stranger Things)第四季上半部,已於日前(27/5)強勢回歸。劇集除了大玩80年代情懷及向該年代的驚悚片致敬,在配樂上亦花了不少心思。當中主角之一Max(Sadie Sin飾)最喜歡的歌曲《Running Up That Hill》隨即爆紅,讓發行了37年的歌曲登上了美國iTunes的熱播冠軍位置。

第四季將會一分為二推出,上半部於日前(27/5)上架,下半部則在7月1日回歸。(Netflix)

《Running Up That Hill》由英國知名女歌手Kate Bush演唱,並收錄於1985年推出的專輯《Hounds of Hill》。當時歌曲火速登上英國英國單曲排行榜第三名,更打入美國Billboard百大單曲排行榜。歌曲除了是主角Max最喜歡的歌曲之外,更是拯救Max逃出不死魔王Vecna魔爪的救命繩索。

Max在第四季中被魔王Vecna奪心。(劇集畫面)