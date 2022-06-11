盤點6月Netflix下架片單　《驅魔人》《媽媽》等13部作品即刻重溫

剛透露可能改革用戶訂閱方案的Netflix，宣布6月份即將下架許多經典好片，包含《枕邊冇情人》（No Strings Attached）、《黑超特警組3》（Men in Black 3）、《驅魔人》（The Exorcist）等熱門電影在內，引起大批影迷惋惜。



不過，Netflix同時也預告，6月份會有多部人氣電影上線，如《賤熊2》（Ted 2），劇集如《雨傘學院》第3季（The Umbrella Academy）、《紙房子：韓國篇》等，觀眾可以好好期待一下了！

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Netflix 6月下架片單！13部作品還沒看的快把握時間

Netflix 6月份即將下架7部電影，包含喜劇《枕邊冇情人》、《白宮末日》（White House Down）、《POKÉMON 神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）、《黑超特警組3》、《見習冇限耆》（The Intern），以及經典恐怖片《驅魔人》，還有《時代教主：喬布斯》（Steve Jobs）、《媽媽！》（Mother!）等；劇集方面，下架的一共有5部，包含《百變小櫻Magic咭》、《吉列合唱團》（Glee）系列、《歡迎來到實力至上主義的教室》等人氣動畫在內，不捨的影迷們最好抓緊時間回味了！

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不過同時Netflix也預告，6月份將有多部電影及劇集上架，包含畢彼特（Brad Pitt）主演的《奇幻逆緣》（The Curious Case of Benjamin Button） ，其他還有像是黑幫電影鼻祖《教父》（The Godfather）、喜劇《賤熊2》等，劇集部分則有討論度超高的《雨傘學院：第3季》、《紙房子：韓國篇》等，你最期待哪一部呢？

先前Netflix因透露有意整頓「寄生串流」現象引發關注，由於許多民眾會透過共享帳號的方式觀看影片，導致Netflix訂閱用戶大量流失，官方宣告未來將祭出改革，往後如果帳號要開放共享，必須購買較高級的訂閱方案，上限最多為2個帳號、每多1人就需要額外付費，不過同時也會推出較低價、帶有廣告的訂閱方案，供使用者自行選擇。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix 6月下架片單！《一拳超人》、《高年級實習生》等經典神作倒數再見，17部影劇趕緊重溫】