恐怖片迷必睇！《德州電鋸殺人狂2022》預告曝光 Netflix月底上架

Netflix電影《德州電鋸殺人狂2022》（Texas Chainsaw Massacre）公開正式預告，潛伏了將近50年，Leatherface將再度展開追殺！



《德州電鋸殺人狂2022》由擅長恐怖類型作品的烏拉圭編導Fede Álvarez執筆劇本，他先前的作品包括《鬼玩人》（Evil Dead），《蜘蛛網中的女孩》（The Girl in the Spider's Web） 、和《禁室殺戮》（Don't Breathe）系列電影。

故事描述一群在大城市的好友相約出遊，沒想到卻在旅程中到了荒郊野外鑄成大錯，走入Leatherface隱身德州的偏遠小鎮，他在這精心打造層層防護的小世界中沉寂將近50年。在天真的年輕人意外闖入後，吸引他再度展開追殺。

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談到片中經典反派「Leatherface」，Fede Álvarez曾表示，基本上他還是同一個人，此次的設定是讓他在當年做盡一切壞事後銷聲匿跡，「你要怎麼樣去逮捕一個戴著面具的人呢？一旦他把面具拿下來後，要躲起來是很容易的。而這次的故事是在原版的許多年之後，他已經躲藏了好長一段時間，試著洗心革面，不過這群來到小鎮的人們卻又喚醒了這個兇殘的他。」

卡士群包括《死亡無限2次LOOP》Sarah Yarkin、《八年級生》Elsie Fisher、《 Victoria》Nell Hudson、《芝加哥故事》Jacob Latimore及《Lowlife》男星Mark Burnham取代已逝男星Gunnar Hansen飾演「Leatherface殺手」。

《德州電鋸殺人狂2022》將於2月18日在 Netflix 上架。

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